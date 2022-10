La diretta – Arma nucleare di Putin, bluff o realtà?

La minaccia di usare un’arma nucleare di Putin è l’ennesimo bluff oppure è una drammatica possibilità? Quello che è certo è che gli analisti di Washington sono al lavoro da mesi per cercare di capire le reali intenzioni della Russia, se le minacce nucleari sono un bluff oppure sono realtà. Molti di loro sono convinti che Putin, sentendosi con le spalle al muro potrebbe decidere davvero di utilizzare l’arsenale nucleare russo.

Hiroshima, il precedente

La bomba americana su Hiroshima, nella mente di Putin è il precedente che potrebbe giustificare e legittimare l’uso dell’arma nucleare anche da parte della Russia. «Gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo che ha usato armi nucleari due volte, distruggendo le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Hanno creato un precedente», ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso durante la cerimonia per l’annessione dei territori ucraini occupati. Del resto più volta Putin aveva spiagato che il ricorso alle armi nucleari non era un bluff

Kadyrov: Russia usi arma nucleare

La Russia dovrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di un’arma nucleare a basso potenziale in Ucraina. Lo ha scritto sul suo profilo Telegram il presidente della repubblica autonoma russa della Cecenia, Ramzan Kadyrov. «Secondo la mia personale opinione, dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle aree di confine e all’uso di armi nucleari a basso potenziale», ha scritto Kadyrov.

Stoltenberg: minaccia nucleare è realtà

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg non ha dubbi: «Questo è un momento cruciale. Putin ha mobilitato centinaia di migliaia di altre truppe impegnate in una irresponsabile e spaventosa minaccia nucleare e ora ha annesso illegalmente altro territorio ucraino. Insieme, questo rappresenta l’escalation più grave dall’inizio della guerra».

Lloyd Austin: sul nucleare Putin bluffa

Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, crede invece che le minacce di usare armi nucleari siano in bluff . Condanna il «tintinnar di sciabole nucleare» del Cremlino ma dubita che Vladimir Putin abbia deciso di utilizzare l’atomica in Ucraina. «In questa fase, non vedo nulla che mi porti a concludere che il presidente russo voglia usare armi nucleari».

L’appello del Papa: pericolo nucleare

E della situazione in Ucraina parla anche papa Francesco: “E’ assurdo che l’umanità si trovi nuovamente di fronte alla minaccia nucleare?». “Nel nome di Dio e nel nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare i negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza”.

