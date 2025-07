Roma si è svegliata con un boato che ha scosso il quadrante sud-orientale della Capitale. Poco dopo le 8 di questa mattina, un’esplosione si è verificata in un distributore di Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino, durante un’operazione di rifornimento. L’impatto ha generato una palla di fuoco visibile da chilometri di distanza e ha causato almeno dieci feriti, tra cui otto agenti di polizia e un autista dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto proprio mentre una squadra dei vigili del fuoco stava intervenendo in seguito alla segnalazione di un incidente che aveva coinvolto un camion. Nel momento in cui i soccorritori sono arrivati, si è verificata la deflagrazione che ha investito operatori e civili.

Cinque dei feriti sono stati trasportati in ospedale. Tra le persone colpite ci sarebbero anche residenti dei palazzi vicini, investiti dall’onda d’urto. Le fiamme si sono propagate fino a un deposito giudiziario situato alle spalle del distributore, dove le squadre antincendio sono ancora al lavoro per contenere il rogo.

Il distributore sorge nei pressi di Villa De Sanctis. L’onda d’urto ha danneggiato gravemente anche un centro sportivo adiacente, dotato di piscina e frequentato da famiglie e bambini. Il centro, insieme a due edifici abitativi, è stato evacuato per motivi di sicurezza.

Anche la fermata Teano della Metro C è stata chiusa su disposizione delle forze dell’ordine. Sul posto si è recato l’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Giuseppe Battaglia, mentre la Protezione Civile e i vigili del fuoco hanno circoscritto l’area per completare le operazioni di bonifica.

Tra le testimonianze raccolte da Agi, quella di Claudio Poverini, consigliere di maggioranza del Municipio: «Dopo la prima esplosione alcune persone si sono date alla fuga nel parco. Sappiamo che ci sono feriti. L’area è ora presidiata per completare le ricerche e garantire la sicurezza».

Le autorità stanno valutando i danni strutturali agli edifici coinvolti e le cause esatte dell’incidente, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti per le conseguenze della deflagrazione.