Le tensioni tra Iran e Israele accendono non solo i cieli del Medio Oriente ma anche le strade di Teheran, dove si registrano proteste sempre più diffuse e coraggiose. Nelle ultime ore, video diffusi sui social mostrano donne iraniane gridare “Morte al dittatore, morte a Khamenei” dai balconi delle abitazioni, in segno di rivolta contro il regime. Il dissenso, esacerbato dopo la morte di Mahsa Amini nel 2022, torna a infiammare la capitale in un momento di massima tensione geopolitica.

Raid israeliani: distrutti 120 lanciatori di missili

Parallelamente, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito e distrutto oltre 120 lanciatori di missili terra-terra in Iran, definiti «una minaccia esistenziale». Gli attacchi, eseguiti da una flotta di 50 caccia, hanno preso di mira anche siti di stoccaggio e produzione missilistica. «Abbiamo colpito un terzo dei lanciatori in mano al regime iraniano. Ogni lanciatore era pronto a colpire il fronte interno e le risorse strategiche di Israele», si legge nella nota delle Idf. I raid hanno ridotto del 50% il potenziale offensivo previsto dall’Iran.

Tra gli obiettivi colpiti anche l’ospedale Farabi a Kermanshah, nel nord-ovest dell’Iran. Secondo l’agenzia iraniana Fars, almeno quattro esplosioni hanno interessato l’area.

Pezeshkian attacca: «Israele usa armi americane»

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato apertamente gli Stati Uniti di complicità: «Stanno violando il diritto internazionale e permettendo a Israele di attaccare l’Iran». Intervenendo in Parlamento, ha aggiunto: «L’Iran non ha mai cercato il conflitto. Israele mira a colpire i musulmani uno a uno, è necessario che il mondo islamico si unisca».

Dure anche le parole del portavoce del ministero degli Esteri iraniano, che ha chiesto a Francia, Germania e Regno Unito di condannare l’attacco israeliano e il bombardamento del sito nucleare di Natanz.

Cina: condanna esplicita e proposta di mediazione

Pechino si inserisce nello scenario come potenziale mediatore. Dopo la condanna ufficiale dell’attacco israeliano, la Cina ha ribadito la volontà di «giocare un ruolo costruttivo». Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha espresso «forte preoccupazione» e il ministro Wang Yi ha contattato i vertici diplomatici di Iran e Israele per chiedere una soluzione negoziata.

Nel frattempo, secondo un’esclusiva del Wall Street Journal, Teheran avrebbe ordinato da Pechino grandi quantità di perclorato di ammonio, sostanza utilizzata per propellenti missilistici.

Calenda: «Putin mediatore? Una follia trumpiana»

Nel dibattito internazionale si inserisce anche il commento del leader di Azione, Carlo Calenda: «Putin mediatore tra Iran e Israele? Una follia trumpiana. La Russia è la principale minaccia per l’Europa e continua ad allargare il suo conflitto ibrido». Calenda ha ribadito che l’attenzione europea non deve distogliersi dall’Ucraina.