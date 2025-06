La televisione di Stato iraniana ha riferito nella notte un nuovo attacco israeliano al sito nucleare di Natanz, già bersaglio in passato di sabotaggi e operazioni militari. Secondo le fonti, l’incursione ha causato ulteriori danni anche alla struttura sotterranea, dove si trovano le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Nessuna conferma ufficiale da parte di Israele, che mantiene la linea del silenzio operativo.

Trump: «I leader iraniani sono morti, fate l’accordo prima che sia troppo tardi»

A gettare benzina sul fuoco è arrivato un durissimo post di Donald Trump su Truth, in cui l’ex presidente degli Stati Uniti attribuisce a Teheran la responsabilità dell’escalation: «Ho dato all’Iran una possibilità dopo l’altra per firmare l’accordo sul nucleare. Ma ora molti leader sono morti e la situazione peggiorerà», scrive.

L’ex presidente aggiunge: «Gli USA hanno l’equipaggiamento militare più letale al mondo. Israele lo possiede in abbondanza e sa come usarlo. I prossimi attacchi saranno ancora più brutali». Poi l’invito finale: «Fermate questo massacro, fate l’accordo prima che non resti nulla dell’Impero iraniano».

Israele si prepara a un attacco iraniano: ospedali in modalità di emergenza

Nel frattempo, ospedali di tutto Israele sono passati alla modalità di emergenza in vista di un possibile attacco iraniano su larga scala. Secondo quanto riferito da Haaretz, il sistema sanitario è stato istruito dal Comando del Fronte Interno a prepararsi per l’impatto.