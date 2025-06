«L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come ho portato l'India e il Pakistan a farlo». Lo scrive il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth, aggiungendo: «Presto avremo la pace fra Israele e l'Iran». E ancora: «Sono in corso molte telefonate e incontri. Faccio molto e non ricevo mai riconoscimenti per niente, ma va bene così, le persone capiscono». Il post si chiude con: «Make the Middle East great again». Trump si è detto «aperto» all'idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fare da mediatore nel conflitto fra Israele e Iran. «È pronto. Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo parlato a lungo», ha detto il presidente in un'intervista a Abc.

Missili iraniani su Israele: almeno 13 morti

Le sirene antiaeree hanno risuonato anche nel centro di Gerusalemme. Missili balistici provenienti dall'Iran sono stati lanciati verso Israele, dove almeno 13 persone sono state uccise e oltre 380 ferite. L'Idf fa sapere di essere impegnato nell'intercettazione.

Israele colpisce Teheran: bombardato il programma nucleare

Nella notte l'esercito israeliano ha colpito 80 obiettivi in Iran, fra cui depositi di carburante, la sede del ministero della Difesa e il presunto quartier generale del programma nucleare a Teheran. Il Times of Israel riporta anche nuovi attacchi contro raffinerie di petrolio. «Israele non vuole negoziati e l'aggressione dimostra la sua opposizione a ogni dialogo», ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, secondo cui l'Iran ha risposto colpendo obiettivi economici israeliani.

Araghchi: «Gli Stati Uniti sono complici»

Il capo della diplomazia iraniana ha accusato apertamente gli Stati Uniti: «Abbiamo prove solide del sostegno americano agli attacchi israeliani. Se Washington è in buona fede, deve condannare gli attacchi ai nostri impianti nucleari pacifici». Araghchi ha anche confermato che l'Iran ha colpito infrastrutture energetiche israeliane e che la risposta cesserà solo quando Tel Aviv fermerà i raid.

Guerra a Gaza: oltre 55.000 vittime

Mentre si intensifica il conflitto tra Israele e Iran, prosegue anche la guerra nella Striscia di Gaza: secondo il ministero della Salute locale, i morti sono almeno 55.362 e oltre 128.000 i feriti. In Israele, gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 hanno causato 1.139 vittime e oltre 200 rapiti.