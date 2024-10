Marco Bucci trionfa come nuovo presidente della Regione Liguria, consolidando il successo del centrodestra e inaugurando una nuova fase per la regione. Nel commentare la vittoria, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha lanciato un messaggio di auguri sui social, evidenziando l'importanza di una leadership forte e credibile: «Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche».

Renzi ha espresso anche il proprio rispetto per l’impegno di Andrea Orlando del Partito Democratico, che ha perso di misura: «Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti». L’analisi del leader di Italia Viva si è poi concentrata su quelli che considera errori strategici nel campo del centrosinistra, attaccando chi ha posto veti contro la partecipazione del suo partito. Secondo Renzi, la sconfitta dimostra l’importanza del centro politico in qualsiasi coalizione progressista: «Senza il centro non si vince: lo ha dimostrato la Basilicata qualche mese fa, lo conferma la Liguria oggi».

Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, ha sostenuto questa visione, aggiungendo in un’intervista a Repubblica che la sconfitta di Orlando è direttamente legata alle scelte di Giuseppe Conte: «La sconfitta di Andrea Orlando è solo colpa di Giuseppe Conte. Quando ci hanno escluso dalla coalizione, i sondaggi mostravano Orlando in testa». Boschi ha inoltre criticato la strategia di affidare il centro politico a figure come Carlo Calenda, ritenendola inadatta e priva di sostanza elettorale: «Pensare di affidare il centro a Carlo Calenda è ridicolo: ha preso meno del due per cento».

Boschi ha concluso sottolineando i numeri che, a suo avviso, avrebbero potuto cambiare l’esito delle elezioni se Italia Viva fosse stata inclusa: «Con Italia Viva in coalizione il centrosinistra avrebbe vinto e oggi Meloni dovrebbe spiegare una sconfitta molto amara. Invece il veto di Conte ha regalato la Liguria alla destra».