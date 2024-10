Marco Bucci ha conquistato la carica di presidente della Regione Liguria con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Concluso lo scrutinio delle 1.785 sezioni, il portale Eligendo del Ministero dell'Interno ha confermato ufficialmente i risultati. Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e principale sfidante, ha raccolto 282.669 voti, pari al 47,36% dei consensi.

In risposta al risultato, Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha commentato: «Le nostre congratulazioni a Bucci per la sua vittoria e un ringraziamento a Orlando, che ha condotto una grande campagna elettorale. I voti raccolti dimostrano che abbiamo perso di poco». La Schlein ha inoltre sottolineato che il PD resta il primo partito in Liguria, con un 28,5% dei consensi, superando Fratelli d'Italia e registrando una crescita rispetto alle precedenti elezioni europee.

Secondo la Schlein, il risultato «riflette il grande impegno del PD», anche se «non è sufficiente a colmare le difficoltà interne al campo progressista». Inoltre, ha sollevato il problema della bassa affluenza, definendola "un problema per tutti", ma soprattutto per la sinistra. I dati mostrano un calo di partecipazione, un trend preoccupante che può penalizzare maggiormente le forze di centrosinistra.

La vittoria di Bucci risulta significativa anche per la città di Genova, dove il centrodestra ha ottenuto un risultato positivo. La Schlein ha commentato così: «Abbiamo vinto a Genova e questo ci dà speranza per il futuro della città».

Speranza, impegno e autocritica emergono dai commenti della leader PD, che auspica una riflessione tra le forze alternative alla destra, sottolineando l’importanza di rimanere uniti senza cadere in polemiche interne.