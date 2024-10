Si sono chiuse alle 15 le urne in Liguria, chiamata al voto per eleggere il presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale dopo l’inchiesta che ha travolto l'ex governatore Giovanni Toti. Al via immediatamente lo spoglio delle 1.785 sezioni. Si attesta al 45,94 per cento il dato definitivo dell'affluenza, Si conferma dunque un calo rispetto al 53,42 per cento della scorsa tornata elettorale.

Proiezioni

La seconda proiezione Opinio Italia per Rai (12% campione), dà Marco Bucci al 49,5% e Andrea Orlando al 47,0%.

La terza proiezione Opinio Italia per Rai (33% campione), dà Marco Bucci al 48,8% e Andrea Orlando al 47,3%.

Pd primo partito

Pd primo partito della Liguria, secondo quanto emerge dalle prime proiezioni di Swg per La7 sulle preferenze di lista. Con una copertura del 15% del campione, il Pd è accreditato del 27,6% delle preferenze. Negativa la performance del Movimento cinque stelle che si fermerebbe al 4,8%. Per Alleanza verdi e sinistra il 6,2%. La lista Orlando presidente si attesta al 5,1%, mentre restano sotto il 2% sia la lista centrosinistra Patto civico riformista con Azione e l'altra civica di Orlando, Liguri a testa alta. Nel centrodestra, FdI prima della coalizione con il 14,4%. Subito dopo arriva la prima lista civica di Bucci "Vince Liguria" con il 9,5%, poi la Lega con l'8,9% e Forza Italia con l'8,3%. Ancora 6,9% per la seconda civica "Orgoglio Liguria", mentre l'Udc è all'1,4% e Alternativa popolare di Bandecchi allo 0,4%.