L’Aula del Senato ha approvato l’articolo 2 del disegno di legge costituzionale sulla riforma della giustizia, che introduce nella Costituzione il principio della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Il provvedimento, votato per alzata di mano, modifica l’articolo 102 della Carta, stabilendo che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano anche “le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

Il via libera arriva dopo il rigetto di tutte le proposte di modifica avanzate dalle opposizioni, che avevano presentato complessivamente oltre 1300 emendamenti. Il testo segna un primo passo decisivo verso l’approvazione in prima lettura, che dovrà completarsi anche alla Camera prima di affrontare una seconda deliberazione, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

Esultano i partiti di maggioranza. La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia - Noi moderati - Coraggio Italia - Udc - Maie, ha definito la riforma “un passo storico” e ha respinto al mittente le critiche dell’opposizione: «Non è vero che la maggioranza non ha il potere di modificare la Costituzione. Lo stiamo facendo nel rispetto dell’art. 138. Se non ci saranno i due terzi, si andrà a referendum e decideranno gli italiani».

Biancofiore ha sottolineato che “la riforma dell’ordinamento giudiziario è un impegno con gli elettori”, affermando che “bloccarla per veti politici sarebbe un atto antidemocratico. Nessuna opposizione può avere il potere di veto in Costituzione vigente”. Il centrodestra, ha aggiunto, “prosegue unito verso una giustizia più indipendente, efficiente e affidabile”.

Dura la replica dell’opposizione. In Aula, il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni, ha attaccato il provvedimento e in particolare la norma sul sorteggio dei membri del Csm, definendolo “il grimaldello della destra contro i magistrati”. “Un sorteggio senza regole chiare”, ha detto, “trasformerà il Consiglio superiore della magistratura in un semplice organo amministrativo, indebolendo la tutela dell’autonomia della magistratura”.

Secondo Magni, il sorteggio compromette anche la rappresentatività dei togati e l’equilibrio tra componenti laiche e giudiziarie all’interno del Csm. “Alla destra non interessa rendere i processi più giusti, ma solo colpire l’autonomia della magistratura e creare una casta di pubblici ministeri sottomessa alla politica”, ha affermato il senatore, lamentando il mancato confronto su temi centrali come il diritto alla difesa e la durata dei processi.

Ora la riforma dovrà completare l’iter parlamentare con l’approvazione anche alla Camera. Se il testo passerà una seconda volta senza raggiungere i due terzi in ciascuna Camera, sarà possibile indire un referendum costituzionale confermativo, chiamando i cittadini a pronunciarsi. La partita sulla giustizia è solo all’inizio.