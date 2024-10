«Votando in questo modo i liguri hanno dimostrato di aver capito la giusta dimensione di quanto è successo. Non c’è stata la sollevazione popolare che speravano di vedere a sinistra. Chi pensava di cavalcare le piazze, come il M5S col suo giustizialismo, è al minimo storico. Anche l’affluenza, non è poi così lontana dalla media nazionale». Lo afferma in una intervista a Repubblica l'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che si dice "contento" per la vittoria di Marco Bucci alle regionali.

«Sono contento per lui, per chi ho visto crescere nelle nostre liste e si è messo in gioco in questa campagna elettorale, per il grande senso di responsabilità dei miei concittadini. Quella di Bucci è stata una buona vittoria, ma poteva essere ancora migliore. Sono stati fatti molti errori - afferma - Certe cose, certe prese di distanze da decisioni prese o rotte tracciate, una coalizione con la schiena dritta non le avrebbe mai fatte».