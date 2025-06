Esposta in una teca in Transatlantico alla Camera, vicino all’ingresso dell’aula, la borsa che il giudice antimafia Paolo Borsellino, ucciso da Cosa Nostra, aveva con sé il giorno della strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno posato accanto alla teca per una foto, insieme ai Presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, prima dell'inizio della cerimonia. La borsa sarà esposta in Transatlantico fino al 30 ottobre, poi sarà spostata in Commissione antimafia.

«Il 30 giugno 1992 Paolo era qui a Roma - annotò sulla sua agenda grigia un aereo accanto alla sigla “Sco”- e trascorse l’intera giornata a preparare nuove indagini, ancora scosso dalla morte di Falcone ma più determinato che maia continuare la sua lotta a Cosa Nostra. Solo cinque giorni prima, a Casa Professa, aveva fatto il suo testamento pubblico: un padre che andava incontro alla sua morte con la sola richiesta di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria. Cosa che non succederà mai» ricorda la presidente della commissione Antimafia Colosimo. «Dodicimilaventotto giorni dopo, quella stessa borsa è tornata a Roma, vuota, impregnata dell’odore della pelle bruciata, ma dentro è intatta, come intatto è l’insegnamento di un uomo che solo ha incarnato il senso del dovere più profondo, il rispetto assoluto per le istituzioni, la sete di giustizia per la sua Palermo e per la sua patria tutta». La presidente dell’Antimafia chiude con un appello: «Oggi siamo qui per ribadire da che parte stiamo, per chiedere perdono ai suoi figli se non sempre negli anni è sembrato così, per trasmettere agli italiani l’insegnamento ad essere come questo uomo ci ha mostrato, con la sua vita e la sua morte».

Sul valore privato di quell’oggetto si concentra Lucia Borsellino, la prima figlia del magistrato. «La borsa di papà non era un semplice accessorio: era il prolungamento della sua toga. La portava persino la domenica, piena di appunti, agende e documenti che non avrebbe consegnato a nessun altro. Per noi ha un valore inestimabile: l’ultimo a reggerla, la mattina del 19 luglio, fu mio fratello Tancredi lungo il tragitto dalla casa al mare. È un reperto dell’attentato, ma soprattutto il simbolo dello spirito di servizio che papà ha onorato fino all’ultimo istante».

Quella stessa borsa è stata affidata per anni a Manuela Canale, figlia del tenente colonnello Carmelo Canale, storico collaboratore di Borsellino. «Quando ero bambina - racconta- nei corridoi del tribunale di Marsala il giudice “signor procuratore” me la metteva in braccio, quasi fosse un patto silenzioso che mi faceva sentire grande». Oggi Manuela la riconsegna allo Stato: «Sono orgogliosa di consegnarla alla Camera, custode di democrazia. Sono certa che continuerà a trasmettere legalità e umanità a chi avrà il privilegio di vederla». La borsa resterà nel Transatlantico fino al 30ottobre, poi verrà trasferita nella sede dell’Antimafia a Palazzo San Macuto.

Attorno alle loro voci si intrecciano gli interventi delle altre istituzioni. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana definisce la teca «emblema della costante ricerca della verità»; il presidente del Senato Ignazio La Russa confessa «la stessa rabbia di allora» trasformata in orgoglio per un modello d’indagine ammirato nel mondo; la premier Giorgia Meloni, rivendicando di aver iniziato il proprio impegno politico «all’indomani di via D’Amelio», ribadisce che «il popolo italiano ha diritto di conoscere la verità, e ogni sforzo per raggiungerla sarà sostenuto».

Eppure, più delle dichiarazioni ufficiali, prevale la potenza del simbolo. La borsa – archivio ambulante di segreti, crocevia di affetti e di lavoro – interroga la coscienza collettiva. Colosimo la chiama «vuota solo in apparenza», Lucia Borsellino «l’eco delle agende perdute», Manuela Canale «ponte fra memoria e futuro». Dentro quel cuoio stazzonato si annidano domande irrisolte e promesse di giustizia che, trentatré anni dopo, chiedono ancora risposta.

La cerimonia si chiude con un applauso misurato, quasi sommesso. Mattarella si avvicina alla teca: non servono parole, basta lo sguardo. Per un giorno la politica parla con una voce sola, e il dolore si trasforma in impegno; nella borsa esposta c’è la sfida di un Paese deciso a non archiviare la propria storia. Ora quelle pagine bruciate pretendono di essere riscritte con atti concreti: tutela dei testimoni, protezione dei magistrati, tracciamento dei capitali mafiosi.