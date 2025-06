Una straordinaria cordialità ha segnato la visita ufficiale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Vaticano, durato complessivamente due ore. Al centro dei colloqui, il tema della pace, con uno sguardo particolare ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.

Il Presidente è stato accolto poco prima delle 9 dal Pontefice, che lo ha salutato con un sorriso e una stretta di mano. Papa Francesco indossava la mozzetta rossa e la stola papale. Il colloquio privato si è svolto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, seduti uno di fronte all’altro, ed è durato poco meno di un’ora.

Secondo quanto riferito da Vatican News, i due leader hanno discusso "diversi temi". Il comunicato ufficiale della Santa Sede parla di «cordiali colloqui in Segreteria di Stato», sottolineando anche «il compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti».

Successivamente, Mattarella ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, accompagnato da mons. Miroslaw Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. In questa sede, «ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente».

La nota vaticana aggiunge che «nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese».

Ad accompagnare Mattarella nella visita c'erano la figlia Laura, gli altri due figli con i rispettivi coniugi e cinque nipoti. Nella delegazione istituzionale figuravano anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

L’arrivo al Vaticano è stato accolto con tutti gli onori: nel Cortile di San Damaso, il presidente è stato ricevuto dal reggente della Prefettura della Casa Pontificia, mons. Leonardo Sapienza, e da un picchetto della Guardia Svizzera accanto ai Gentiluomini di Sua Santità. Poi, in ascensore, Mattarella ha raggiunto la Seconda Loggia per l’incontro privato con Papa Francesco nella Biblioteca del Palazzo Apostolico.