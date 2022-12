E' il momento dei nomi, dei primi spifferi che arrivano dai partiti che disegnano la squadra del. E ll Dubbio è in grado di fornire la prima lista ufficiosa dei ministri. Al ministero della Giustizia, come già accennato, circolano i nomi di Carlo Nordio e Nicola Gratteri. Ma entrambi presentano problemi. Nordio, eletto tra le file di Fratelli d'Italia, non è ben visto dalle associazioni della magistratura con le quali ha n conto aperto fin dai tempi di Tangentopoli. Il procuratore Gratteri, da sempre considerato vicino a Meloni, è invece rimasto già bruciato dalla mancata nomina nel governo Renzi: perché mai Mattarella dovrebbe dare il suo okMa torniamo alla lista dei possibili ministri del governo Meloni. Come sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri ci sono i nomi di. Il ministero deglisarebbe conteso traed; la rosa del ministero dellaè composta da Stefano Pontecorvo ed Edmondo Cirielli.Per la pedina fondamentale deli nomi sono:(assai vicino a Mario Draghi) e. Al Ministro dell'interno, dopo il probabile, Matteo Piantedosi, Giuseppe Pecoraro oppure l'eternoAntonio D'Amato o Letizia Moratti, Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fedelissimo di Giorgia Meloni, Fabio Rampelli o Edoardo Rixi. Al Ministero dell'istruzione Anna Maria Bernini, Valentina Aprea o Alberto Bagnai. Al Ministero della Cultura Giampaolo Rossi, Lucia Borgonzoni, Ilaria Cavo o Letizia MorattiAndrea Mandelli o Licia Ronzulli. AlMaurizio Lupi o Gianmarco Centinaio. AlGiulia Bongiorno. Al Ministero delMassimo Garavaglia o Daniela Santanché. Ale della coesione territoriale Gianfranco Rotondi. Al Ministero delleErika Stefani. Ministro Transizione Ecologica Vannia Gavae Politiche Europee Raffaele Fitto o Simone Bossi