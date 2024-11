Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha celebrato la vittoria di Donald Trump nelle elezioni statunitensi, esprimendo fiducia nella solidità del legame tra Italia e Stati Uniti. «Italia e Stati Uniti sono Nazioni sorelle, legate da un'alleanza incrollabile e da valori comuni» ha dichiarato Meloni su X. «Questo legame strategico continuerà a rafforzarsi. Buon lavoro, Presidente».

Anche Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha inviato le sue congratulazioni, descrivendo Trump come una figura chiave per la solidità dell'alleanza atlantica. «La sua leadership sarà cruciale per mantenere forte la NATO e promuovere la pace attraverso la forza» ha affermato Rutte nel suo messaggio su X.

In America Latina, la presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha definito la vittoria di Trump un “trionfo” per la democrazia americana, auspicando relazioni rafforzate con i paesi latinoamericani. «Auguro a Trump che la sua amministrazione possa promuovere forti relazioni con l’America Latina e i Caraibi» ha aggiunto Castro.

Anche il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha voluto congratularsi con Trump, manifestando soddisfazione per il risultato elettorale. «Complimenti, presidente Trump, ce l'hai fatta!» ha scritto Duda su X, condividendo il suo entusiasmo per la nuova leadership statunitense.

Un altro messaggio di augurio è arrivato dalla presidente della Georgia, Salome Zurabishvili. Ha sottolineato l'importanza della partnership tra Stati Uniti e Georgia, auspicando che il nuovo governo sostenga l’integrazione della Georgia nelle istituzioni euro-atlantiche e rafforzi la sicurezza regionale. «Gli Stati Uniti forti sono necessari per il nostro cammino verso l'integrazione euro-atlantica» ha spiegato.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato su X di ricordare con favore un recente incontro con Trump e di apprezzare la sua visione di «pace attraverso la forza» per risolvere la crisi in Ucraina. «Spero di concretizzare questo principio insieme» ha dichiarato Zelensky, ringraziando Trump per l'impegno e il sostegno promesso al paese.

Anche i leader europei, come Olaf Scholz e Emmanuel Macron, hanno concordato sulla necessità di un «coordinamento stretto» per continuare la collaborazione con gli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal governo tedesco.

Narendra Modi, primo ministro dell'India, ha inviato un messaggio di augurio a Trump, sottolineando la forza del loro «partenariato strategico onnicomprensivo» e la volontà di lavorare insieme per la pace e la prosperità globale.

Congratulazioni anche dal primo ministro dell’Albania, Edi Rama, che ha espresso soddisfazione per il risultato delle elezioni americane. «Congratulazioni a Trump per questa vittoria straordinaria» ha dichiarato Rama, augurandosi una collaborazione continua e una partnership duratura tra Albania e Stati Uniti.

Infine, Milorad Dodik, presidente della Repubblica Srpska, ha visto nella vittoria di Trump un ritorno a valori tradizionali e ha auspicato che gli Stati Uniti promuovano una politica di cooperazione e stabilità a livello globale. «La vittoria di Trump simboleggia un ritorno a valori come la libertà di scelta e il rispetto delle tradizioni» ha commentato Dodik, concludendo che «questa è un’opportunità per una cooperazione fondata sul rispetto e la stabilità».