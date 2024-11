Quella che si aprirà sarà «l'età dell'oro» degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Donald Trump nel suo discorso al centro convention di Palm Beach, in Florida, dopo aver vinto le elezioni presidenziali di ieri, 5 novembre. Il candidato repubblicano ha ringraziato i suoi sostenitori, «il più grande movimento politico di tutti i tempi».

«Aiuteremo il nostro Paese a guarire. Gli Stati Uniti hanno un bisogno disperato di aiuto. Ripareremo il confine, ripareremo tutto», ha detto Trump. «Abbiamo superato ostacoli che nessuno credeva possibili da superare. Quello che è accaduto è folle. È una vittoria politica come il nostro Paese non ne ha mai viste in passato. Grazie al popolo americano per lo straordinario onore di essere eletto come 47mo presidente e come 45mo presidente. Lotterò - ha promesso il leader repubblicano - per voi e per le vostre famiglie, per il vostro futuro. Non mi fermerò fino a quando non avremo consegnato un'America forte, prospera e sicura ai nostri figli».

Trump conquista anche il voto popolare

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha vinto le elezioni presidenziali in Carolina del Nord, Georgia, Pennsylvania e Wisconsin e si aspetta di trionfare anche in Michigan, Arizona e Nevada. «Significa che arriveremo a 315 voti nel collegio e«lettorale», ha sottolineato nel suo discorso a Palm Beach, in Florida, dopo la vittoria delle elezioni. Il candidato repubblicano ha sottolineato di aver conquistato anche il voto popolare contro la vicepresidente Kamala Harris. «È stato grande», ha aggiunto.

Vance ringrazia Trump

J.D. Vance, candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti, ha ringraziato Donald Trump per «la fiducia» che ha riposto in lui, e ha definito i risultati delle elezioni presidenziali Usa, che vedono Trump vicinissimo alla vittoria, «la più grande rimonta politica nella storia» degli Stati Uniti. «Dopo il più grande ritorno politico nella storia americana, guideremo il più grande ritorno economico nella storia americana sotto la leadership di Donald Trump», ha dichiarato Vance.

A Trump Senato e Camera

Il Partito repubblicano ha riconquistato il Senato e sembra che manterrà anche il controllo della Camera dei rappresentanti. Lo ha dichiarato il vincitore delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso a Palm Beach, in Florida. Il candidato repubblicano ha sottolineato come le corse per seggi senatoriali in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania siano state tutte state vinte da figure politiche che fanno riferimento al suo movimento Maga (Make America Great Again). «Un numero di vittorie assolutamente incredibile. Nessuno se l'aspettava», ha commentato Trump, ringraziando anche lo speaker della Camera Mike Johnson per ªl'incredibile lavoro svolto».

Trump ringrazia Robert Kennedy Jr

Donald Trump ha ringraziato Robert Kennedy Jr. per il suo sostegno politico durante il discorso tenuto a Palm Beach, in Florida, durante il quale il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha rivendicato la vittoria. Kennedy Jr., ha detto Trump, «aiuterà a far tornare l'America in salute», ma «gli ho detto di lasciare a me il petrolio», ha scherzato l'ex presidente, riferendosi ai trascorsi di Kennedy come attivista e avvocato ambientalista.

«È una gran persona e quando dice di voler fare del bene per il Paese lo pensa davvero, e lasceremo che lo faccia», ha detto Trump, riferendosi alla promessa di Kennedy di combattere per una filiera alimentare più sana e per ridurre il peso degli interessi consolidati nel settore medico e farmaceutico. Kennedy è noto per le sue controverse posizioni in merito ai vaccini, che gli sono valse la nomea di complottista ma che non hanno dissuaso Trump da cercarne il sostegno pubblico nel corso della campagna elettorale.