Donald Trump si accinge a diventare per la seconda volta il presidente degli Stati Uniti d’America. Ad urne chiuse, il tycoon sta conquistando tutti gli Stati più importanti e si appresta a vincere le Presidenziali americane 2024. N’è convinto anche il New York Times che dà il 90% di probabilità di vittoria a Trump rispetto alla candidata Kamala Harris che dovrebbe fermarsi a 237 grandi elettori. Trump, invece, dovrebbe arrivare a 301. Anche la North Carolina va ai Repubblicani così come la Georgia. Repubblicani che conquistano anche il Senato secondo le ultime proiezioni.

Donald Trump ha battuto nettamente l'avversaria Kamala Harris (APN)

Harris si aggrappa alla Pennsylvania

Con Donald Trump vincitore in North Carolina e Georgia, e ad un totale di 246 voti elettorali, le ultime speranze per Kamala Harris si concentrano sulla tenuta del "Blue Wall", con gli stati di Wisconsin, Michigan e Pennylvania. La vice presidente "non si può permettere di perdere la Pennsylvania", è l'analisi della Cnn. Attualmente Trump è in testa del 2,5% nello stato, notando come la vittoria di Trump in Georgia limita sensibilmente il "path", il cammino della democratica verso la Casa Bianca, mentre la mappa mostra un netto vantaggio del tycoon.

Trump pronto a fare il primo discorso non ufficiale da nuovo presidente degli Stati Uniti d’America

In attesa che Trump tenga un discorso al Palm Beach Convention Center, i suoi sostenitori si stanno raccogliendo nel grande centro congressi mentre il presidente si dirige da Mar-a-Lago. Lo riporta la Ap.

Trump vince anche in Pennsylvania

Dopo aver conquistato North Carolina e Georgia, Donald Trump è avanti in tutti i cinque “swing state” non ancora assegnati. Nel dettaglio, secondo le proiezioni di Associated Press, in Nevada (6 grandi elettori) Trump è al 50,9% contro il 47,5% di Harris con il 75% dei voti scrutinati; in Arizona (11 grandi elettori) Trump è al 50% contro il 49,2% di Harris con il 51% dei voti scrutinati; in Wisconsin (10 grandi elettori) Trump è al 51,4% e Harris al 47,2% con l'86% dei voti scrutinati; in Michigan (15 grandi elettori) Trump è al 52,4% e Harris al 45,8% con il 61% dei voti scrutinati; nella fatidica Pennsylvania (19 grandi elettori) Trump è al 51,2% e Harris al 47,8% con il 90% dei voti scrutinati. Al momento Trump è a 247 grandi elettori e Harris a 210.

L'Associated Press ha chiamato la vittoria di Donald Trump in Montana (3 voti elettorali) e Utah (6 voti elettorali). Rimane ancora prematuro il risultato in Nevada (6 voti elettorali), uno dei 'battleground states' di questa elezione presidenziale.

Trump nuovo presidente degli Stati Uniti d’America

Donald Trump tornerà alla Casa Bianca: lo indicano le proiezioni del sito Decision Desk Hq, che attribuiscono ora all'ex presidente la vittoria in Pennsylvania e in Alaska. Con questi due Stati, il candidato repubblicano si sarebbe assicurato i 270 grandi elettori necessari per avere la meglio sulla vicepresidente Kamala Harris.

Secondo il portale, Trump potrebbe vincere, anche se di misura, anche il cosiddetto voto popolare, come non gli era riuscito né nel 2020 contro Joe Biden, né nel 2016 contro Hillary Clinton.

Vittoria dilagante per Trump

Donald Trump sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti grazie ai successi in Wisconsin e Pennsylvania. E' quanto indicano le proiezioni di Fox News, secondo cui il candidato repubblicano ha raggiunto finora 277 grandi elettori, sette in più dei 270 a cui era fissato il quorum per la Casa Bianca. Trump ha vinto in almeno due dei tre Stati del cosiddetto Blue wall, conquistando i 10 grandi elettori del Wisconsin ed i 19 della Pennsylvania.