La corsa alla Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump ha raggiunto cifre record, con una spesa complessiva di 3,5 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro), rendendo la campagna del 2024 la più costosa della storia americana. È quanto emerge da un'analisi del quotidiano "Financial Times", secondo cui Harris ha superato Trump nella raccolta fondi, con il sostegno del Comitato Nazionale Democratico e dei Super Pacs, totalizzando oltre 2,3 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro) e spendendone 1,9 miliardi (1,5 miliardi di euro).

I gruppi legati a Trump e il Comitato Nazionale Repubblicano hanno raccolto poco più di 1,8 miliardi e speso 1,6 miliardi. Secondo l'analisi, circa la metà della spesa elettorale è stata destinata a media e pubblicità, concentrata nei sette stati in bilico decisivi per le elezioni, tra cui Pennsylvania, dove sono stati investiti oltre 400 milioni (308 milioni di euro). La campagna di Trump ha inoltre destinato una quota significativa dei fondi, il 14 per cento, alle sue spese legali.