Pd sull'orlo della scissione?

Cacciari: Renzi e Calenda due megalomani

Le elezioni sono passante, la batosta ancora calda, ma Carlo Calenda non cambia linea e prefigura una scissione nel Pd: una parte pensa all'alleanza col Movimento 5Stelle e la parte riformista verrà con noi di Azione. Poi Calenda ribadisce: sì all'alleanza col Pd, ma senza il Movimento 5 Stelle. "Devo parlare con Matteo Renzi - spiega - ma il nostro punto è sempre molto evidente, noi non facciamo alleanze con il M5s, quel modo di fare politica è molto lontano di quello che serve al Paese. Dopo di ché sarà il Pd a dover scegliere"Secondo Calenda, che evoca la scissione del Pd, «Il problema è molto più profondo per il Pd. C’è un’area riformista minoritaria che non resisterà all’attrazione con il Movimento 5Stelle. Il Pd sceglierà il M5s e la parte che non ci sta verrà con noi». E ancora: «Si parla con tutti ma noi abbiamo una idea della politica molto diversa. Se la linea di Letta è l’inseguimento ai 5Stelle è totalmente differente rispetto alla nostra», ha spiegato il leader di Azione.Massimo Cacciari invece la vede esattamente in modo diverso. Al contrario di Calenda non vede una scissione in visa tra amici dei 5Stelle e amici dei riformisti, ma sull'alleanza col terzo polo dice: "È molto complicato. Ci sono due megalomani esaltati come Renzi e Calenda ed è difficile che possano accordarsi". Più facile, secondo Cacciari, l'asse con il Movimento 5Stelle: "Secondo me l’unica cosa che può salvare sia il Pd che il Movimento 5 Stelle è trovare un’intesa. Poi ognuno potrà avere le sue preferenze e le sue sensibilità ma se in Italia ci può essere qualcosa che contrasti la destra è un’intesa di azione tra Pd e Movimento. Ma è possibile solo se il Pd si rifonda e se i 5 Stelle lasciano la linea populista e demagogica legata all’opposizione"