Il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto una condanna a nove anni di carcere per Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi – Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia – imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese. La presunta aggressione risale alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, all’interno del residence di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, in Costa Smeralda.

La richiesta di pena è arrivata al termine di una requisitoria durata nove ore, in cui il capo della Procura ha sottolineato la gravità dei fatti, ma ha anche invocato le attenuanti generiche per tutti e quattro gli imputati, riconoscendo la giovane età dei protagonisti e il contesto emotivo della vicenda.

«Parliamo di sei ragazzi che all’epoca avevano 19 anni – ha dichiarato Capasso – due ragazze che hanno subito ciò che hanno subito e quattro ragazzi che stanno comunque vivendo una situazione drammatica». Nessuno degli imputati era presente in aula durante la requisitoria.

Il magistrato ha voluto tenere un tono sobrio, evitando enfasi drammatica: «Di solito nei grandi processi si alza la voce, si insiste con forza. Ma questa non è una requisitoria per urlare. Qui c’è una ragazza che ha pianto in quest’aula, e un ragazzo che ha pianto ieri. Siamo davanti a persone giovani, travolte da una vicenda più grande di loro. È chiaro che questo dispiace», ha concluso il procuratore.