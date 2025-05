«Si è trasformata l’Associazione Nazionale Magistrati in uno strumento di contrapposizione politica al governo». Lo sostiene Claudio Galoppi, segretario nazionale di Magistratura Indipendente, in un’intervista rilasciata a Il Giornale.

Pur dichiarandosi contrario alla «sgangherata» riforma della giustizia elaborata dall’esecutivo, Galoppi punta il dito contro l’Anm, accusandola di non aver fatto abbastanza per modificarne il contenuto quando era ancora possibile: «Non abbiamo dialogato. Abbiamo perso l’occasione per un confronto reale. Se il dialogo fosse iniziato anni fa, avremmo potuto incidere davvero sul percorso della riforma, a beneficio non dei magistrati, ma dei cittadini».

Il segretario assolve però l’attuale presidente dell’Anm, Cesare Parodi, definendolo «equilibrato e aperto al dialogo». Il problema, secondo Galoppi, è da attribuire a chi ha guidato l’associazione in passato: «Il danno è stato fatto da chi c’era prima, ed è ormai irreparabile. La partita è persa. La riforma verrà approvata, e tra qualche anno se ne vedranno gli effetti negativi».

A preoccupare Galoppi è anche il ruolo delle correnti più politicizzate, in particolare Area, espressione della sinistra della magistratura: «La differenza tra noi e loro è che non abbiamo mai usato l’Anm come leva politica. Per noi non esistono governi amici o nemici. Dovrebbe essere scontato, ma certe chiusure pregiudiziali al dialogo fanno pensare il contrario».