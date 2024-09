Il suicidio medicalmente assistito, o morte volontaria, consiste nella possibilità di portare a termine il proprio proposito attraverso l’aiuto da parte di un medico, che si occupa della procedura senza intervenire direttamente nell’atto finale del togliersi la vita. Differisce per questo dall’eutanasia, che in Italia è illegale: il gesto è compiuto in modo autonomo e volontario da chi ha scelto di morire, senza il coinvolgimento di terzi, con l’autosomministrazione di un farmaco letale.

Quadro normativo del suicidio assistito in Italia

In Italia la pratica è stata in parte legalizzata con la storica sentenza 242 del 2019, la cosiddetta “Antonio/Cappato” sul caso di Dj Fabo, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito quattro requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito: che la richiesta arrivi da un malato affetto da una patologia irreversibile, che sia capace di autodeterminarsi, che reputi le proprie sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia dipendente da trattamenti di sostegno vitale.

Questi requisiti, insieme alle modalità per procedere, devono essere verificati dal Servizio Sanitario Nazionale con le modalità previste dalla legge sulle Dat agli articoli 1 e 2 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, 219/17), previo parere del comitato etico territorialmente competente.

In attesa di una legge che regoli la materia, la Consulta ha più volte sollecitato il legislatore ad occuparsi di fine vita. La prima volta con la sentenza del 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Il nodo dei “trattamenti di sostegno vitale”, la nuova pronuncia della Consulta

Nel luglio 2024 la Corte Costituzionale è tornata ad esprimersi sul suicidio assistito con la sentenza numero 135. Il nodo riguardava uno dei quattro requisiti di accesso al suicidio assistito, quello relativo ai “trattamenti di sostegno vitale”. La Consulta ha deciso di conservalo, ma al contempo di ampliarlo, spiegando nel dettaglio cosa bisogna intendere per sostegno vitale: non necessariamente un “macchinario”, ma un trattamento sanitario da cui dipende la vita del paziente. «La Corte ha, anzitutto, escluso che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti», si legge nel comunicato di presentazione della sentenza. Con la quale la Consulta ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal gip di Firenze sull’articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), così come modificato dalla sentenza 242, nella parte in cui subordina la non punibilità dei soggetti coinvolti al requisito del sostegno vitale.

Il caso in esame riguardava Massimiliano, malato di sclerosi multipla morto l’8 dicembre 2022 in una clinica in Svizzera. Lo hanno accompagnato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, che si sono autodenunciati al loro rientro in Italia, rischiando il processo e una pena dai 5 ai 12 anni di carcere. La procura aveva chiesto l’archiviazione, che per il gip era impossibile accogliere senza un ulteriore intervento della Corte. Che alla fine è arrivato, insieme al nuovo monito indirizzato al Parlamento perché provveda a una legge.

Battaglie legali, chi ha ottenuto il via libera. I casi recenti

La Consulta, dunque, ha allargato la platea di persone che potranno accedere alla procedura. Ma secondo una prima lettura della sentenza fornita dall’Associazione Coscioni, resterebbero esclusi i malati oncologici. Come l’attrice romana Sibilla Barbieri, 58 anni, morta in Svizzera nel 2023 dopo il no della Asl.

Dal 2019 ad oggi, sono state 5 le persone, seguite dall’Associazione Luca Coscioni, che hanno fatto richiesta di accesso alla morte volontaria in Italia. Tre di queste hanno poi deciso di procedere, 2, invece no. Nel giugno 2022, Federico Carboni, 44enne di Senigallia, conosciuto durante la sua battalia con il nome di fantasia “Mario”, è stato il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla azienda sanitaria e dopo una lunga battaglia legale. La strumentazione per l’autosomministrazione del farmaco è stata acquistata tramite una raccolta fondi organizzata dall'Associazione Luca Coscioni e la consulenza medica è di Mario Riccio, già anestesista di Piergiorgio Welby.

Casi famosi e ruolo dei media

Richieste di auto e procedure

L’Associazione Luca Coscioni accoglie le richieste di informazioni sul fine vita tramite il “Numero Bianco” (attivo tutti i giorni allo 06.99313409) coordinato dalla psicologa e compagna di Dj Fabo Valeria Imbrogno, e che oggi conta 45 tra volontari, medici, giuristi e operatori altamente formati che rispondono a quesiti sul fine vita.

Tra il 2023 e il 2024 sono arrivate 15.559 richieste di informazioni sul fine vita. Si tratta di una media di 43 richieste al giorno con un aumento del 28% rispetto al 2022. Nel dettaglio: 3.302 scambi di informazioni su eutanasia e suicidio medicalmente assistito (9 richieste al giorno, +43% rispetto all’anno precedente) e 823 scambi rispetto all’interruzione delle terapie e la sedazione palliativa profonda (circa 2 richieste al giorno, +27% rispetto l’anno precedente).

Il Suicidio assistito nel Mondo, confronto tra Giurisdizioni

Bioetica, etica e aspetti sociali del suicidio assistito

Conseguenze legali post-suicidio assistito

Il ruolo dell'avvocato, implicazioni e rischi

