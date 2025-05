Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato la sua visita in Medio Oriente, con l’Arabia Saudita come prima tappa, per affrontare alcune delle crisi più urgenti nella regione. Dopo l’arrivo dell'Air Force One a Riyad, Trump ha incontrato il principe ereditario Mohammad bin Salman per discutere di una serie di temi cruciali, tra cui gli sforzi degli Stati Uniti per fermare il programma nucleare iraniano, la gestione della guerra a Gaza, e la stabilizzazione dei prezzi del petrolio.

Un tema importante è il piano di aiuti a Gaza, con Israele che ha annunciato la ripresa della distribuzione degli aiuti sotto un nuovo sistema per evitare il rischio che gli stessi vengano deviati da Hamas. Secondo il primo ministro israeliano Netanyahu, i centri di distribuzione degli aiuti saranno concentrati nel sud di Gaza, nell’area di Rafah.

Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha continuato a sollecitare una tregua in Ucraina, dichiarando la sua disponibilità ad incontrare Putin giovedì a Istanbul, per tentare di trovare una soluzione diplomatica alla guerra. Anche Trump ha manifestato interesse per un incontro in Turchia, alimentando le speranze di un possibile cessate il fuoco. Tuttavia, la Russia ha respinto la proposta europea di una tregua di 30 giorni, sottolineando che l’incontro dovrebbe essere preceduto da colloqui diretti.