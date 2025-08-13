Una nuova tragedia del mare si è consumata il 13 agosto a 14 miglia sud-sud-ovest di Lampedusa. Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, un barchino con 97 persone a bordo si è ribaltato. Recuperati una ventina di cadaveri, mentre 27 risultano dispersi. I superstiti sono stati portati a terra.

Pesca e migranti: l’incontro della Lega a Lampedusa

Il giorno precedente, 12 agosto, l’isola aveva ospitato un incontro tra il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, l’assessore regionale Barbagallo, il sindaco Mannino e il vicesindaco Lucia. Al centro, le problematiche del comparto pesca e della marineria siciliana: dalla sostenibilità ambientale agli interventi infrastrutturali, passando per i costi del carburante e le difficoltà legate alle imbarcazioni dei migranti abbandonate che danneggiano le reti.

Soccorsi Open Arms nel Mediterraneo centrale

L’11 agosto la nave Astral di Open Arms aveva soccorso 51 persone provenienti da Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Mali e Burkina Faso. Erano partite da Sfax, in Tunisia, il 6 agosto su un’imbarcazione metallica in avaria.

A bordo, 21 minori (tra cui tre bambini di 6-7 mesi) e due donne incinte. Molti presentavano disidratazione, ipotermia e ustioni dovute a benzina e acqua di mare.

Gli operatori della ong denunciano l’aumento di partenze dalla Tunisia su mezzi precari, con una forte presenza di minori non accompagnati. Nelle 24 ore precedenti, Astral aveva già salvato altre 40 persone in condizioni simili.