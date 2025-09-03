Un messaggio che sa di provocazione diplomatica. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth Social un post indirizzato al leader cinese Xi Jinping, in occasione della grande parata militare organizzata a Pechino per celebrare l’80° anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

«Auguro al presidente Xi e al meraviglioso popolo cinese una splendida e duratura giornata di festeggiamenti. Porgi i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e **Kim Jong Un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d’America»”, ha scritto Trump, facendo riferimento alla presenza del presidente russo e del leader nordcoreano alla cerimonia.

Il tono sarcastico del messaggio si inserisce in un clima già segnato da tensioni geopolitiche. Putin e Kim sono arrivati in Cina per partecipare alle celebrazioni, che vedono Pechino al centro della scena internazionale e che, nelle intenzioni del presidente Xi, vogliono mostrare la solidità delle relazioni tra i tre Paesi.