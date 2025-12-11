La palma di “Persona dell’anno” per Time va agli architetti dell’intelligenza artificiale. La prestigiosa rivista americana ha annunciato oggi la sua doppia copertina di fine anno, una con le iniziali AI dietro impalcature e la seconda con otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru come nella iconica foto “Pranzo in cima a un grattacielo” scattata nel 1932 Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center. Da sinistra verso destra si riconoscono Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di Amd, Elon Musk di Tesla, Jen-Hsun Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAi, Demis Hassabis di Google DeepMind, Dario Amodei di Antropic e Fei-Fei Li, la creatrice di ImageNet.

Questi imprenditori hanno «preso in mano il volante della storia, sviluppando tecnologie e prendendo decisioni che stanno rimodellando il panorama informativo, il clima e i nostri mezzi di sussistenza», ha spiegato la rivista. «Hanno riorientato le politiche governative, modificato le rivalità geopolitiche e portato i robot nelle case. L’Ia è emersa probabilmente come lo strumento più importante nella competizione tra grandi potenze dall’avvento delle armi nucleari», si spiega ancora nella nota con cui è stata annunciata la scelta.

Secondo i bookmaker l’intelligenza artificiale era una delle principali candidate al titolo, insieme ai Ceo Jensen Huang di Nvidia e Sam Altman di OpenAI. Era considerato un possibile candidato anche Papa Leone XIV, il primo pontefice americano, la cui elezione quest’anno è seguita alla morte di Papa Francesco, oltre al presidente Donald Trump, al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al sindaco eletto di New York Zohran Mamdani, tutti presenti nelle liste dei favoriti. Trump è stato nominato persona dell’anno 2024 dalla rivista, succedendo a Taylor Swift, vincitrice nel 2023. La prima persona dell’anno fu nominata dalla rivista nel 1927 quando i suoi redattori iniziarono a scegliere la persona che, a loro giudizio, aveva maggiormente segnato le notizie dei precedenti dodici mesi.