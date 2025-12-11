Sbarcheranno a Pozzallo, in provincia di Ragusa, i 48 migranti soccorsi la scorsa notte dall’equipaggio della Aurora, la nave veloce dell’organizzazione non governativa Sea Watch. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta dell’ong di ottenere un porto più vicino rispetto a Augusta, inizialmente indicato come luogo di approdo dalle autorità italiane.

Sea Watch aveva spiegato nelle scorse ore che raggiungere Augusta avrebbe comportato rischi, sottolineando che la nave «è troppo lontano» e che a bordo il carburante era quasi terminato. Per questo l’equipaggio aveva chiesto con urgenza un porto più vicino, segnalando che la situazione non consentiva di affrontare una navigazione più lunga. Poco dopo, è arrivata la nuova assegnazione da parte delle autorità competenti.

La nave è ora diretta verso Pozzallo, dove l’arrivo dei migranti salvati in mare è previsto intorno alla mezzanotte. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone soccorse, che verranno assistite all’arrivo dalle strutture sanitarie e dalle forze dell’ordine operanti nello scalo pozzallese.