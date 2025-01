Oggi, lunedì, alle 10 del mattino ora locale (le 16 in Italia), si terrà la cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti. Il nuovo presidente e il suo vice, Jd Vance, presteranno giuramento presso il Palazzo del Congresso. Tra i presenti ci sarà anche Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, unico leader europeo a partecipare all’Inauguration Day. Alla vigilia dell’evento, Trump ha tenuto un comizio presso la Capital One Arena di Washington, durante il quale ha affrontato diversi temi chiave.

«Abbiamo vinto, riprendiamoci il Paese»

«Abbiamo vinto! Rimetteremo l’America al primo posto e la renderemo più grande che mai. Ciao Washington e ciao America!» ha esordito Trump davanti ai suoi sostenitori. «Domani a mezzogiorno chiuderemo il capitolo del declino americano per iniziare una nuova era di forza, prosperità e orgoglio nazionale. Metteremo fine al fallimento dell’attuale amministrazione» ha aggiunto, tra gli applausi e i cori “USA! USA! USA!” del pubblico.

«Maga è il movimento politico più grande della storia americana»

Trump ha definito il suo movimento MAGA (Make America Great Again) «il più grande della storia politica degli Stati Uniti”. Ha sottolineato come, 75 giorni fa, si sia verificata «la vittoria politica più straordinaria mai vista nel Paese». Inoltre, ha dichiarato che la sua amministrazione rappresenterà «una nuova maggioranza americana» capace di portare il Paese a successi senza precedenti.

«Riporteremo TikTok, è fondamentale»

Parlando di tecnologia, Trump ha promesso il ritorno di TikTok negli Stati Uniti. Dopo il divieto imposto dalla precedente amministrazione, la piattaforma sarà nuovamente disponibile. «TikTok è tornato ed è essenziale per raggiungere il voto dei giovani. Mi piace TikTok, dobbiamo salvarla», ha affermato, spiegando il piano per una joint venture in cui il 50% della proprietà sarà statunitense.

«Accordo storico su Gaza: primo passo verso la pace»

Trump ha affrontato anche il tema della politica estera, annunciando un accordo significativo su Gaza. «È stato raggiunto un accordo straordinario, possibile solo grazie a noi. È il primo passo verso una pace duratura», ha dichiarato.

«Stop all’immigrazione irregolare entro domani»

Sul tema immigrazione, Trump ha anticipato l’emanazione di un ordine esecutivo per espellere gli irregolari già dal primo giorno del suo mandato. «Entro domani sera metteremo fine all’invasione dei nostri confini», ha affermato, anticipando che l’argomento sarà centrale nel suo discorso inaugurale.

Musk: «Costruiremo un’America forte per i secoli a venire»

Elon Musk è intervenuto durante l’evento accompagnato dal figlio X. «Questa vittoria è solo l’inizio», ha dichiarato il CEO di Tesla. «Insieme getteremo le basi per un’America forte per secoli, per sempre», ha aggiunto.

Trump: «Sveleremo i documenti su Kennedy e Martin Luther King»

Trump ha promesso maggiore trasparenza, annunciando che nei prossimi giorni verranno desecretati i documenti relativi agli omicidi di John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King.

«Andrò in California per l’emergenza incendi»

Il presidente eletto ha comunicato che venerdì si recherà in California per monitorare la situazione causata dagli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles.

«Pace in Ucraina e stabilità in Medio Oriente»

Chiudendo il discorso, Trump ha garantito che porrà fine alla guerra in Ucraina, stabilizzerà il Medio Oriente e scongiurerà una Terza Guerra Mondiale. «Siamo più vicini di quanto immaginiate, ma impedirò che accada», ha concluso.