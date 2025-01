Il presidente uscente, Joe Biden, dopo esser stato costretto a cancellare il viaggio in Italia per gli incendi in California, ha sentito al telefono il primo ministro italiano Giorgia Meloni e “l'ha ringraziata per la leadership italiana nel G7, nella Nato e nell'Unione Europea. Biden ha anche espresso la sua gratitudine per il sostegno dell'Italia al popolo ucraino. Entrambi i leader hanno riaffermato le forti e durature relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia”, ha dichiarato la Casa Bianca in una nota.

Nella conversazione telefonica con Biden, la presidente del Consiglio - informa a sua volta Palazzo Chigi - ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California. Poi ha trasmesso a Biden il profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell'ambito della Presidenza italiana del G7. Al riguardo - fa sapere sempre Palazzo Chigi - il presidente americano ha voluto ricordare, in particolare, l'importanza del risultato raggiunto con l'accordo per l'erogazione a favore dell'Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati.

Sempre Washington ha reso noto che il presidente Biden pronuncerà mercoledì 15 gennaio alle ore 20 (le 2 di notte in Italia) il discorso di addio alla Nazione dallo Studio Ovale.