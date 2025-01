Hamas ha annunciato che tra i 90 detenuti palestinesi liberati oggi, come parte dell’accordo di cessate il fuoco con Israele, figurano 69 donne e 21 ragazzi adolescenti provenienti dalla Cisgiordania e da Gerusalemme. I prigionieri, per la maggior parte rilasciati dalla prigione di Ofer, a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, sono stati accolti con festeggiamenti da migliaia di persone.

Tra coloro che sono stati liberati c’è Khalida Jarrar, leader palestinese del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (Fplp), una formazione laica di sinistra che negli anni ’70 ha condotto attacchi contro Israele, ma che successivamente ha ridotto le attività militanti. La donna, 62 anni, è stata accolta dai familiari al suo arrivo a Ramallah. Arrestata alla fine del 2023, Jarrar è stata detenuta in regime di detenzione amministrativa, una pratica contestata e utilizzata frequentemente da Israele nei confronti dei palestinesi. «Viviamo emozioni contrastanti: da un lato c’è la gioia della libertà, per la quale ringraziamo tutti, dall’altro il dolore per la perdita di così tanti martiri palestinesi», ha dichiarato all’Associated Press.

Tra i rilasciati figura anche Bushra al-Tawil, giornalista palestinese arrestata in Israele nel marzo 2024. «L’attesa è stata estremamente difficile, ma grazie a Dio sapevamo che prima o poi saremmo stati liberati”, ha affermato. È tornata libera anche Shatha Jarabaa, 24 anni, arrestata per aver pubblicato un post sui social media in cui criticava la «brutalità» dell’operazione militare israeliana a Gaza. «Sono felicissima! Grazie a Dio sono fuori. In prigione mi hanno trattata malissimo. È stato terribile», ha raccontato al Guardian.

Ahmad Khsha, 18 anni, arrestato a Jenin nel gennaio 2024, ha dichiarato: «Mi hanno incarcerato perché mio fratello è morto in una sparatoria a Jenin. Sabato, prima di rilasciarci, hanno fatto irruzione nelle nostre celle e ci hanno lanciato gas lacrimogeni. Ci hanno torturati ogni giorno, e lo stesso è accaduto alle donne». Anche Qassem Jaafra, 17 anni, è stato liberato e, tornato a casa, si è immediatamente tagliato i capelli.

La scarcerazione di 90 prigionieri palestinesi è avvenuta poche ore dopo il rilascio di tre donne israeliane, ostaggi di Hamas nei tunnel sotto Gaza, ponendo fine a una lunga prigionia iniziata con il loro rapimento da parte di Hamas il 7 ottobre 2023. Tra le donne rilasciate c’è Emily Damari, cittadina britannica di 28 anni, insieme a Romi Gonen, 24 anni, e Doron Steinbrecher, 31 anni. Le tre sono state riconsegnate alle loro madri tramite il Comitato Internazionale della Croce Rossa.