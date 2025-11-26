Il percorso giudiziario di Jair Bolsonaro arriva a un punto di svolta. La Corte suprema del Brasile (Stf) ha dichiarato definitiva la condanna a 27 anni e tre mesi inflitta all’ex presidente per il tentato colpo di Stato del dicembre 2022, quando cercò di impedire l’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva nonostante la vittoria elettorale. Con la certificazione del passaggio in giudicato, cadono gli ultimi margini per ricorsi. La sentenza diventa dunque immediatamente eseguibile. A decidere tempi e modalità sarà il giudice relatore del caso, Alexandre de Moraes, che – secondo i media brasiliani – potrebbe ufficializzare il provvedimento «in qualsiasi momento».

Le altre condanne: Ramagem e Torres verso il carcere

La decisione dello Stf riguarda anche altri due imputati di peso: Alexandre Ramagem, deputato federale ed ex direttore dei servizi d’intelligence (Abin), dovrà scontare 16 anni e un mese; Anderson Torres, ex ministro della Giustizia del governo Bolsonaro, è stato condannato a 24 anni. Per tutti, il tribunale ha giudicato esaurite le possibilità di impugnare la sentenza.

I legali dei tre condannati hanno rinunciato all’ultimo strumento utile, gli “embargos de declaração”, ricorso tecnico destinato alla correzione di errori formali. In teoria avrebbero potuto tentare un “embargo infringente”, potenzialmente più incisivo, ma solo quando almeno due giudici si siano espressi contro la condanna. Nel caso Bolsonaro, l’opposizione fu di un solo magistrato, motivo per cui la Corte ha escluso la possibilità di ricorrere ulteriormente.

Bolsonaro già detenuto: il giudice temeva la fuga

Bolsonaro si trova attualmente nella sede della Polizia federale di Brasilia, in regime di custodia cautelare. Una misura imposta dopo che l’ex presidente aveva tentato di eludere i domiciliari manomettendo la cavigliera elettronica, gesto che spinse Moraes a parlare di un «imminente pericolo di fuga». Con la condanna definitiva, il passaggio a un istituto penitenziario dipenderà ora dalla decisione del relatore.