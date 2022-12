L'ex giudice della Cassazione, uno degli editorialisti del "Fatto Quotidiano" di Marco Travaglio , difende a spada tratta l’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo, rinviato a giudizio giovedì scorso dal gup di Brescia per il reato di rivelazione del segreto istruttorio nell’ambito dell’inchiesta sulla circolazione abusiva dei verbali dell’ex legale dell’Eni, Piero Amara , che aveva riferito alla procura di Milano, fatti riguardanti la presunta “”. Esposito, il giudice che condannò anni fa Silvio Berlusconi , se la prende con il tribunale di Brescia che non ha capito come sono andati i fatti. Secondo l’ex membro della Suprema Corte di Cassazione, Davigo andava prosciolto da ogni accusa. Che sia da ritenere innocente, il Dubbio lo ha scritto a chiare lettere, in un corsivo a firma di Rocco Vazzana . Vale per Davigo, vale per tutti. Ma Esposito è andato oltre, puntando il dito contro due esponenti del Consiglio Superiore della Magistratura: il vicepresidente David Ermini e il consigliere togato Giuseppe Cascini . «Un magistrato galantuomo, a cui l'Italia degli onesti deve molto,, è stato rinviato a giudizio da unper rivelazione di segreto d'ufficio in relazione ai verbali resi in istruttoria dal faccendiere- che denunziava l'esistenza di una loggia segreta di cui facevano parte anche magistrati componenti del- consegnati a Davigo dal pm milanese Paolo Storari . Contro di lui si è immediatamente scatenata la gogna mediatica da parte di diffamatori seriali, da anni strenuamente impegnati a difendere corrotti, corruttori, bancarottieri, evasori fiscali, ecc., e si è definito infamante il reato ascritto a Davigo» scrive Esposito sul “Fatto” di Travaglio. «Ora, quale che sia la valutazione di opportunità o meno, non vi è alcun dubbio che Davigo si sia mosso nella convinzione di agire in "adempimento di un dovere"che gli incombeva dall'essere un componente del Csm che riceveva gravi dichiarazioni da un pm che gli segnalava ritardi, ostacoli o condizionamenti nelle indagini da parte del procuratore capo Greco (successivamente archiviato). La prova provata che Davigo ritenesse di agire in adempimento di un dovere, sta nella circostanza che egli immediatamente portò a conoscenza quanto affermato dallosia del vicepresidente del Csm,, (nonché di altri componenti del Csm, tra cui Giuseppe Cascini, membro della disciplinare), sia del Pg della Cassazione(titolare dell'azione disciplinare) il quale, proprio a seguito dell'iniziativa di Davigo, contattò il procuratore Francesco Greco , sì che furono effettuate le formalità per l'iscrizione nel registro degli indagati» spiega. E conclude così: «Morale della favola:va a giudizio e viene crocifisso;i, che non hanno subìto alcuna iniziativa, rimangono rispettivamente, il primo vicepresidente e il secondo componente della sezione disciplinare del. Quando decideranno di andarsene a casa?» riferendosi ad, che disse di non aver mai letto quei verbali e di aver informato subito, e a, il quale spiegò, che lo interrogarono, che «poiché Davigo mi aveva chiesto un'opinione sul da farsi, ricordo di avergli detto che, trattandosi di materiale informale, ricevuto per vie non ufficiali, noi non avremmo potuto farci nulla». «Dimentica, ilche, quale componente del, è pur sempre un pubblico ufficiale e le confidenze non trovano ingresso».