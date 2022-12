LEGGI ANCHE: Come si vota alla Camera e al Senato

Una volta c’erano le corse dei cavalli: la scuderia rossa, quella verde, la gialla. Poi è arrivato il turno dei conclavi:… Infine il silenzio.Niente, i sondaggi, anche i sondaggi clandestini , quelli mascherati da corse di cavalli o da conclavi, non possono più essere diffusi nei 15 giorni precedenti l’elezione. Il motivo? I cittadini potrebbero essere indotti a scegliere i partiti dati per vincitori. Il che implica una buona dose di sfiducia paternalistica nei confronti di chi è chiamato a esercitare il proprio diritto di voto.Ma c’è sempre qualcuno che se ne frega e rompe il silenzio.Stavolta è toccato a, il quale ha fatto sapere a mezzo twitter che il suo Terzo polo non solo avrebbe superato il 10 per cento, ma avrebbe anche sorpassato la Lega di Matteo Salvini . Il che significa che la Lega stessa starebbe sotto il 10% , dunque abbondantemente sotto la soglia minima che gli garantirebbe la leadership in un Carroccio balcanizzato. Ma a ben vedere il segretario leghista non è l’unico a rischiare la poltrona. L’indiziato numero due è il segretario del Partito democratico Enrico Letta . Accusato di aver mancato l’alleanza coi 5Stelle, che peraltro sono dati in grande spolvero, Letta potrebbe perdere la segreteria anche se superasse, risultato affatto scontato, il 22% dei voti. Se invece, come qualche sondaggista particolarmente ottimista ha fatto sapere, riuscisse addirittura ad arrivare oltre il 25%, beh, allora il posto di segretario del Pd sarebbe al sicuro. E che dire di Giuseppe Conte? Messosi alla guida di un Movimento morente, i sondaggi primaverili lo davano sotto il 10%, il leader delha puntato tutto a Sud e pare abbia recuperato l'inverosimile. Qualcuno lo dà addirittura sopra il Pd, dunque oltre il 20%, mentre per altri sondaggisti sarebbe intorno al 15%. In ogni caso un risultato clamoroso che, certo, dovrà essere confermato domenica sera. Anche se, va detto, in questi anni il Movimento 5Stelle è sempre stato sottostimato dai sondaggisti. Chi sembra sia al sicuro è Giorgia Meloni . Passata dal 5% a una previsione intorno al 25%, Meloni ha come ambizione quella di sfondare la soglia del 30%. Per alcuni sondaggisti si tratta di un obiettivo alla portata, per altri sarebbe ben al di sotto. Infine Silvio Berlusconi . L’ultima uscita su Putin non ha favorito il fondatore di Forza Italia che alcuni danno addirittura sotto il 5%. Ma Berlusconi non è il segretario di, ne è il padrone. Dunque la poltrona è sua per censo. In ogni caso si tratta di previsioni. Il voto, quello vero, ormai è vicino