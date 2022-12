Cominciamo male. Neanche il tempo di assaporare il trionfo elettorale che già partono le prime bordate europee contro la premier "in pectore"A parlare con piglio davvero intempestivo è stata la prima ministra francese. Commentando i risultati delle legislative italiane sugli schermi difa sapere che Parigi "sarà attenta al rispetto dei diritti umani e all'aborto" nel nostro Paese.Non si capisce però in base a quali poteri immaginari la premier transalpina, figura che nella presidenzialissima Quinta Repubblica conta poco più di zero, possa "" sulla vita politica di un'altra nazione. Una reazione scomposta e scorretta quella di, che ben rappresenta gli umori e la frustrazione con cui diverse cancellerie europee hanno accolto il voto in. Non rendendosi conto di aver contribuito loro stessi, con la loro supponenza, al successo della destra "". L'isteria dei media, che da mesi gridano al "", è stata infatti una delle chiavi della sconfitta del campo progressista, una battaglia folkloristica, di retroguardia, tutta ideologica e rivolta a un mondo che non esiste più. Intendiamoci, le preoccupazioni dei capi di Stato e di governo stranieri sono legittime come lo sarebbero ancor più quelle dellaconsiderando le posizioni euroscettiche di. Ma che rimangano preoccupazioni, pensieri e non maldestre incursioni diplomatiche.Lanciare moniti e strali ancor prima che venga formato il nuovo governo è uno sfoggio di. Giorgia e i suoi dovranno essere giudicati sui fatti e sulle scelte politiche compiute, non sulla loro ingombrante biografia politica...questi sono i temi a cui il governo dovrà dare risposte e fornire soluzioni. Se non riuscirà a farlo perderà rapidamente gli ampi consensi accumulati in questi ultimi quattro anni.