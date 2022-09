Eletti e trombati: in Parlamento Cucchi e Casini. Sconfitta per Sgarbi e Fiano. Calenda si salva

Ilaria Cucchi, dopo le sue battaglie giudiziarie per la morte del fratello Stefano, la cui vicenda aveva scosso tutta l’Italia, entra in Senato, grazie alla vittoria nel collegio uninominale Toscana (U04 – Firenze), con 208.974 voti, pari al 40,08%. Dietro Ilaria Cucchi, si posiziona Federica Picchi con 156.578 voti (30,03), candidata del centrodestra, mentre in terza posizione Azione-Italia viva con Stefania Saccardi (63.788 voti pari al 12,23%).

Delusione invece per Emanuele Fiano che nel collegio di Sesto San Giovanni perde la sfida con Isabella Rauti, candidata del centrodestra. Fiano era il rappresentante della coalizione di centrosinistra che perde quindi la “Stalingrado” della Lombardia. Un dato che deve far riflettere il Partito democratico.

A Roma, Carlo Calenda perde nettamente nel collegio uninominale, ma si salva per il paracadute del proporzionale. Un risultato quindi “mezzo” positivo, dopo una campagna elettorale, basata essenzialmente sull’agenda Draghi e sulla possibilità che l’attuale premier potesse guidare un Governo d’unità nazionale. Ma così non sarà.

Pierferdinando Casini, candidato nel “fortino rosso” di Bologna, sbatte fuori dal Parlamento il critico d’arte Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra: per Casini 232.092 voti (40,07%), mentre Sgarbi ottiene 187.206 preferenze (32,32%). Poi c’è Luigi Di Maio, di cui abbiamo parlato in un altro servizio. L’ex ministro all’Ambiente Sergio Costa conquista 67.936 voti (39,72%), mentre il momentaneo capo della Farnesina prende 41.743 (24,41%), nel collegio di Napoli-Fuorigrotta. Eletto in Campania, sempre alla Camera dei Deputati, Gianfranco Rotondi, uno dei colonnelli di Silvio Berlusconi.