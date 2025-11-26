Nel nuovo passaggio davanti alla Cassazione, l’omicidio Willy torna al centro dell’attenzione giudiziaria. Nell’udienza di oggi, il procuratore generale ha chiesto di celebrare un ulteriore processo d’Appello per togliere le attenuanti generiche concesse a Gabriele Bianchi e per confermare l’ergastolo inflitto al fratello Marco dalla Corte d’Appello bis.

La Quinta sezione penale è chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati sia dalla procura generale sia dalle difese, dopo che la sentenza del 14 marzo scorso aveva stabilito l’ergastolo per Marco Bianchi e 28 anni per Gabriele.

La ricostruzione dei giudici e le condanne già definitive

La Cassazione aveva già riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario nel pestaggio che costò la vita a Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso a Colleferro nella notte del 6 settembre 2020. Le decisioni sugli altri due imputati sono definitive: 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.