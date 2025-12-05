Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato una delle tornate di nomine più ricche degli ultimi mesi, segnando un passaggio chiave per gli equilibri interni della giurisdizione. Il plenum ha votato all’unanimità Stefano Mogini come nuovo presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Un incarico di vertice che consolida il ruolo dell’alto magistrato nella Suprema Corte e che nasce da una convergenza totale tra le correnti, con il vicepresidente Fabio Pinelli presente al voto.

La seduta ha registrato anche una serie di nomine di rilievo negli uffici giudiziari italiani. Hanno ottenuto il via libera all’unanimità Bruno Scicchitano come presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Valentina Boroni come presidente di sezione civile del Tribunale di Milano e, sempre nel settore civile dello stesso tribunale, Silvia Brat. Con una sola astensione è stato approvato l’incarico di Domenica Gambardella alla guida della sezione Gip del Tribunale di Venezia, mentre Amina Simonetti e Laura Maria Cosmai entrano entrambe come presidenti di sezione civile del Tribunale di Milano.

Il plenum ha poi votato con quattro astensioni la nomina di Giulia Romanazzi a presidente della sezione Gip del Tribunale di Napoli, mentre sono stati promossi all’unanimità Silvia Milesi alla Corte d’Appello di Brescia, settore penale, e Paolo Cassano al Tribunale di Avellino, per il settore penale. Sul fronte delle procure, la scelta del Csm ha designato Francesco Rotondo come nuovo procuratore di Vallo della Lucania con 17 voti, superando la proposta alternativa per Giuseppe Cacciapuoti. Per la guida della Procura di Biella, il plenum ha indicato Mario Andrigo con 15 voti, preferendolo a Ruggero Mauro Crupi.

La seduta ha inoltre ratificato la nomina di Andrea Fidanzia come presidente del Tribunale di Venezia, con quattro astensioni, e poi una serie di incarichi approvati all’unanimità nei distretti di Bolzano, Cagliari, Reggio Calabria, Torino e Napoli. Manuela Mirandola assume la presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, Maria Beatrice Zanotti guida la Procura minorile di Cagliari, Daniele Cappuccio e Mario Ciccarelli entrano alla Corte d’Appello rispettivamente di Reggio Calabria e Torino, mentre Elvira Bellantoni e Ciro Caccaviello ricopriranno incarichi apicali nella Corte d’Appello e nel Tribunale civile di Napoli.