«Non sono stato in carcere, ma per quattro anni ho vissuto da detenuto. Ora spenderò gli anni che mi restano da vivere per trasformare questo evento profondamente lesivo in un’occasione di crescita per tutta la società». Ha la voce spezzata Claudio Foti pochi minuti dopo aver sentito i giudici proclamare in aula la sua innocenza. Nessuna ostetricia dei ricordi, nessun plagio: lo psicoterapeuta dipinto come il “lupo di Bibbiano” non ha provocato alcun disturbo borderline nella sua paziente all’epoca 17enne, finita da lui per gli abusi subiti durante l’infanzia e l’adolescenza.

A stabilirlo la Corte d’Appello di Bologna, che oggi lo ha assolto nel processo “Angeli&Demoni”, quello che lo aveva trasformato da difensore dei minori abusati a mostro, secondo un’opinione pubblica che lo voleva anche oltre il capo di accusa ladro di bambini. Nessuna lesione grave - il fatto non sussiste -, dunque, nessun abuso d’ufficio - non ha commesso il fatto - e nemmeno frode processuale, per la quale era già stato assolto. Foti, dopo la lettura della sentenza, è scoppiato a piangere, abbracciando il suo legale, Luca Bauccio, che in aula ha smontato pezzo per pezzo la tesi del sistema Bibbiano, di cui lui, pur essendo personaggio marginale, era stato eletto protagonista.

«Ho subito gravi limitazioni alla mia libertà e alla mia vita professionale - dice Foti al Dubbio -. Bisogna riflettere su quello che è accaduto, quello che accade agli psicoterapeuti. Ma anche sulla gogna, sulla stupidità in rete che diventa potere. Bibbiano è un prisma con tante facce che meritano una riflessione culturale. È stato difficile, ma abbiamo dimostrato l’inconsistenza delle ragioni accusatorie, a partire da fatti, documentazioni, elementi di realtà che erano stati stravolti dal castello accusatorio. Sono felice, emozionato, rinato. Questa assoluzione mi restituisce la dignità e l'onore che merito, non ho mai fatto del male ai miei pazienti, li ho sempre aiutati, mettendo a disposizione tutto il mio tempo e il mio sapere. Oggi finiscono quattro anni di dolore e di ingiustizia. Potrò tornare al mio lavoro e alla mia vita».

Per il professionista si tratta anche di una vittoria della psicoterapia del trauma: «Oggi ci sono tanti bambini traumatizzati che non vengono curati e pochi psicoterapeuti che spesso affrontano incomprensioni e comportamenti di squalifica. Ma bisogna guardare al futuro: ho già preparato una serie di iniziative per trasformare questi quattro anni in qualcosa di positivo».