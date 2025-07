Un incontro on line per ricordare che il diritto amministrativo è parte integrante della nostra vita quotidiana e non dev’essere considerato “esoterico” o inaccessibile: lo trasmetterà domani pomeriggio, dalle 16 alle 18, il quotidiano “Il Dubbio” sulla propria pagina facebook e sugli altri profili social del giornale.

Si tratterà di un confronto a più voci aperto dai saluti di Francesco Greco, presidente del Cnf, e da un intervento del giudice della Corte costituzionale Filippo Patroni Griffi. I relatori saranno Maria Alessandra Sandulli, anche lei giudice della Consulta, Maddalena Filippi, già presidente del Tar Veneto, Vittorio Domenichelli, ordinario all’Università di Padova, il consigliere Cnf Antonino Galletti, che nell’istituzione forense è anche coordinatore della commissione Diritto amministrativo, e il professor Francesco Volpe, a sua volta ordinario nell’ateneo padovano.

L’evento nasce dall’iniziativa di un altro amministrativista della stessa città, Stefano Bigolaro, che è tra l’altro editorialista del “Dubbio”. «È abbastanza familiare a tutti che cosa sia una lite tra privati o un giudizio penale, mentre spesso non si hanno le idee chiare su che cosa sia il diritto amministrativo», ricorda Bigolaro. «Eppure non c’è nulla di più concreto e pervasivo: il diritto amministrativo permea ogni aspetto della nostra vita. È il sistema in cui siamo immersi come pesci nell’acqua. Ma che cosa c’è di importante da capire del sistema amministrativo, nella giustizia dei Tar e del Consiglio di Stato? E come spiegarlo? Un tema che si pone a diversi livelli: nell’insegnamento scolastico e universitario, nella formazione di avvocati e giudici, di funzionari e amministratori, nella comunicazione ai cittadini e a tutta la collettività», conclude l’avvocato Bigolaro.