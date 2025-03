La serie Disney+ dedicata all'omicidio di Sarah Scazzi, inizialmente intitolata "Avetrana - Qui non è Hollywood", potrà finalmente riacquistare il suo titolo originale. La decisione arriva dopo che il Tribunale di Taranto ha revocato il provvedimento che, in precedenza, ne impediva l’utilizzo del nome del paese, in seguito al ricorso presentato dal Comune di Avetrana.

Il regista della serie, Pippo Mezzapesa, ha sottolineato quanto fosse fondamentale per gli autori mantenere nel titolo il nome del paese in cui si è verificato il crimine, definendo la restituzione del titolo come una vera e propria "restituzione" del valore storico e narrativo di Avetrana. Per Mezzapesa, il paese non è solo un contesto geografico, ma un protagonista della vicenda raccontata.

Daniel Frigo, country manager di The Walt Disney Company Italia, ha enfatizzato l’importanza di questa sentenza per l’industria audiovisiva, poiché riafferma il principio di libertà di espressione artistica, un valore fondamentale nel nostro ordinamento giuridico. Il caso, che ha sollevato ampie discussioni sulla libertà creativa, rispecchia il delicato equilibrio tra la tutela della comunità e il diritto alla narrazione.

La vicenda risale all’ottobre scorso, quando il sindaco di Avetrana ha sollevato preoccupazioni riguardo all'eventuale danno reputazionale per la cittadina, accusando la serie di dipingere il paese come retrogrado e omertoso. In risposta, il Tribunale di Taranto aveva emesso una sospensione cautelare della serie, che sarebbe dovuta andare in onda due giorni dopo. Nonostante il rinvio, Disney+ ha deciso di modificare il titolo rimuovendo il nome "Avetrana" per continuare la distribuzione della serie.

Tuttavia, la nuova decisione del tribunale ha restituito il nome del paese al titolo, permettendo alla serie di tornare al suo formato originale. Nonostante la rivincita per la serie, il sindaco di Avetrana ha dichiarato che continuerà a tutelare i diritti della sua comunità in tutte le sedi competenti, se necessario, per preservarne l'immagine.

Nel frattempo, la serie, che ha già fatto registrare ottimi numeri di visualizzazioni al debutto, ritrova così il titolo che aveva riscosso inizialmente tanto successo, consolidando la sua posizione tra i contenuti più visti su Disney+ in Italia.