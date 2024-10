Disney+ lancia il 30 ottobre la nuova serie "Qui Non è Hollywood", diretta da Pippo Mezzapesa, che riporta alla ribalta il drammatico caso di Avetrana e della giovane Sarah Scazzi. «In ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza del 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà “Qui non è Hollywood”», chiariscono le due case di produzione nella nota ufficiale.

Scritta dallo stesso Mezzapesa insieme a Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie ha un cast di spicco con Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita come Michele Misseri e Federica Pala nei panni della vittima, Sarah Scazzi.

"Qui Non è Hollywood" si basa sul libro "Sarah. La ragazza di Avetrana", di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, che ricostruisce il caso attraverso le esperienze delle persone coinvolte, creando una narrazione intima e profonda.

La colonna sonora, firmata da Marracash con la traccia "La Banalità del Male", scritta in collaborazione con il produttore Marz, chiude ogni episodio, esprimendo in musica le emozioni del dramma.

La serie, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, propone una riflessione sui confini tra cronaca e rappresentazione artistica, rendendo Avetrana un simbolo di memorie collettive e sensazioni profonde.