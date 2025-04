Il governo degli Stati Uniti ha presentato un ricorso alla Corte Suprema per ribaltare il no all'espulsione di migranti venezuelani verso El Salvador. La Corte Suprema è intervenuta dopo una richiesta urgente da parte dell'American Civil Liberties Union (Aclu), che contestava il trasferimento "imminente" di migranti venezuelani da un centro di detenzione in Texas. Secondo l'Aclu, l'amministrazione Trump stava violando una decisione del tribunale, procedendo con l'espulsione senza concedere ai migranti un tempo adeguato per difendere i loro casi.

Trump ha giustificato le espulsioni invocando una legge del 1789, l'Alien Enemies Act, utilizzata in passato in periodi di guerra. Il presidente ha accusato i migranti venezuelani di far parte del Treno di Aragua, una banda criminale transnazionale definita "terroristica" dal governo degli Stati Uniti. L'applicazione di questa legge ha suscitato forti critiche da parte dell'opposizione democratica e di esperti legali, che parlano già di una crisi costituzionale derivante dal suo uso.