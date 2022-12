PHOTO



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a negoziare con il presidente russo Vladimir Putin, ma ha avvertito che se i tentativi fallissero, ciò potrebbe significare che la lotta tra i due paesi porterebbe a «una terza guerra mondiale». «Sono pronto per le trattative con lui. Ero pronto negli ultimi due anni. E penso che senza negoziati non possiamo porre fine a questa guerra», ha detto Zelensky a Fareed Zakaria della Cnn, in un'intervista esclusiva andata in onda stamattina. La Casa Bianca afferma che Biden non ha in programma di visitare l'Ucraina questa settimana, mentre si dirige verso l'Europa per i vertici di emergenza. «Il viaggio sarà incentrato sul continuare a radunare il mondo a sostegno del popolo ucraino e contro l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente Putin, ma non ci sono piani per viaggiare in Ucraina», ha detto in un tweet. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha dichiarato che la campagna del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina è «ferma», motivo per cui ha fatto ricorso a «disgustosi» attacchi contro i civili. «Abbiamo visto prendere di mira città e paesi e civili nelle ultime settimane», ha detto Austin a "Face the Nation" della Cbs. Al presidente Zelensky è stato chiesto di commentare le affermazioni di Vladimir Putin, secondo cui il governo ucraino è pieno di neonazisti. Il presidente ucraino ha detto che non può prendere «sul serio» queste affermazioni, che ha definito «ridicole», aggiungendo che Putin è in una bolla informativa. Ma affermazioni come questa, ha aggiunto, lo preoccupano per ciò di cui è capace. «Non ho paura di niente tranne che delle persone, ma il fatto è che se prende sul serio questa affermazione potrebbe essere capace di passi orrendi». Secondo Zelensky, se il suo paese fosse stato ammesso prima nell'alleanza dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, la Russia non avrebbe invaso il paese. «Se fossimo stati membri della Nato, non sarebbe iniziata una guerra. Mi piacerebbe ricevere garanzie di sicurezza per il mio paese, per la mia gente», ha aggiunto, manifestando gratitudine per l'aiuto che la Nato ha fornito dall'inizio dell'invasione. «Se i membri della Nato sono pronti a vederci nell'alleanza, allora fallo immediatamente perché le persone muoiono ogni giorno». Sono infatti più di 900 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione e 1.459 i feriti dall'inizio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'Unhcr ha aggiunto che la maggior parte delle vittime registrate sono state causate dall'uso di armi esplosive con un'ampia area di impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi di missili a lancio multiplo, missili e attacchi aerei. Le vittime sono state 179 uomini, 134 donne, 11 ragazze e 25 ragazzi, oltre a 39 bambini e 514 adulti il ​​cui sesso è ancora sconosciuto». Nel frattempo, un consigliere del sindaco di Mariupol ha informato i funzionari della città stanno lottando per saperne di più su quante persone si nascondevano nella scuola che fungeva da rifugio. «Finora non ci sono dati operativi esatti su quante persone si nascondessero nel rifugio o sul numero di vittime - ha scritto sui social Petro Andrushenko -. Mi aspetto che lo avremo più tardi oggi. Ma la situazione è difficile e non c'è nessun posto da cui ottenere i dati». Una precedente stima del consiglio comunale metteva a 400 il numero di rifugi nell'edificio scolastico.