Oggi, Volodymyr Zelensky è atterrato all’aeroporto di Londra Stansted per partecipare al vertice sulla difesa organizzato dal premier britannico Keir Starmer. L’incontro, previsto per domenica, vedrà la partecipazione di numerosi leader europei, tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Il messaggio di Zelensky: «L'Ucraina non deve essere dimenticata»

Subito dopo l’arrivo nel Regno Unito, Zelensky ha pubblicato un messaggio sui social ribadendo l’importanza del sostegno internazionale all’Ucraina. «È fondamentale per noi che la voce dell’Ucraina continui a essere ascoltata e che nessuno se ne dimentichi, sia durante la guerra che dopo. I cittadini ucraini devono sapere che non sono soli e che i loro interessi sono rappresentati in ogni Paese e in ogni angolo del mondo».

Il leader ucraino ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto a livello diplomatico, finanziario, politico e spirituale, ringraziando la comunità ucraina per il sostegno dimostrato durante la sua visita all’Ukraine House Washington.

Gli Stati Uniti pronti a tagliare tutti gli aiuti militari a Kiev

Nel frattempo, l’amministrazione Trump starebbe valutando la sospensione totale di ogni forma di aiuto militare all’Ucraina, compresi i finanziamenti indiretti. La decisione, che sarebbe una diretta conseguenza dello scontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca, potrebbe avere ripercussioni significative sulla guerra in corso.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione citato dal Washington Post, l’eventuale stop riguarderebbe miliardi di dollari in equipaggiamenti come radar, veicoli, munizioni e missili, attualmente in attesa di essere inviati a Kiev.

Il New York Times riporta inoltre che gli Stati Uniti potrebbero interrompere anche il supporto indiretto, tra cui: finanziamenti militari a Kiev; condivisione di intelligence con l’esercito ucraino; addestramento delle truppe e dei piloti ucraini; coordinamento degli aiuti internazionali da parte del Pentagono in una base in Germania.

Se confermata, questa scelta segnerebbe un drastico cambiamento nella politica statunitense nei confronti dell’Ucraina, mettendo in discussione l’intero sistema di supporto occidentale a Kiev. Un vertice decisivo per il futuro dell’Ucraina Il summit di Londra assume dunque un ruolo cruciale per il futuro della guerra e per il sostegno militare a Kiev. Zelensky cercherà di rafforzare l’alleanza con i leader europei.