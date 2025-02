Un’umiliazione in mondovisione. Uno scontro durissimo dentro lo Studio Ovale al termine del quale Donald Trump ha cancellato la conferenza stampa con Zelensky prevista in serata per la firma dell’accordo sulle terre rare. «Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America» e «può tornare quando sarà pronto per la pace», ha tuonato il tycoon sui social poco prima che il presidente Ucraino lasciasse la Casa Bianca.

Durante le dichiarazioni alla stampa prima del bilaterale alla Casa Bianca, è intervenuto anche il vicepresidente J.D. Vance, il quale ha accusato Zelensky di essere «irrispettoso» per essere arrivato nello Studio Ovale a contestare gli Stati Uniti. «Dovreste essere grati per l’aiuto che il presidente Trump vi ha dato: oggi lei non ha mai detto grazie a chi sta cercando di salvare il vostro Paese», ha detto Vance.

Zelensky ha tentato di ribattere, ma Trump lo ha interrotto alzando la voce. Una scena senza precedenti, trasmessa in mondovisione. «Siete nei guai, e non state vincendo: ora avete una opportunità per uscirne, ma senza le nostre armi la guerra sarebbe finita in due settimane», ha detto il presidente Usa, aggiungendo che è «difficile fare affari con una simile atmosfera».

«Stai giocando con la Terza guerra mondiale», ha attaccato Trump. «Non hai carte in mano», ha aggiunto, «stai giocando d’azzardo con la Terza guerra mondiale». Altrettanto dura la replica di un tesissimo Zelensky. «Non sono venuto qui per giocare».

Il presidente americano aveva avvertito la sua controparte ucraina che avrebbe dovuto scendere a «compromessi» con la Russia, mentre quest’ultima aveva affermato di non volerne scendere a compromessi con «l’assassino» Vladimir Putin. «Non c’è accordo senza compromessi. Quindi ci saranno sicuramente dei compromessi, ma spero che non siano così grandi come alcuni pensano», ha detto Donald Trump ai giornalisti. Il presidente ucraino gli ha assicurato che l’Ucraina «non scenderà a compromessi con un assassino sul nostro territorio», riferendosi al presidente russo.