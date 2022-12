La sonda delladella NASA è pronta a entrare in collisione con l, la luna orbitante attorno al più grande corpo roccioso Didymos. Il sistema di asteroidi non rappresenta una minaccia per la Terra e DART. Il suo compito è quello di dimostrare la nostra capacità di modificare l’orbita di un asteroide. L’impatto avverrà il 27 settembre alle 01:14 italiane., un cubesat finanziato dall’sarà il testimone oculare dell’impatto. Il team scientifico coordinato dastudierà la superficie dell’asteroide e la piuma di detriti creata dall’impatto. Questo servirà a ricavare informazioni finora inedite sulla natura fisica del bersaglio della missione. Segui la diretta su ASITV Countdown sempre più serrato per la missione Dart della Nasa che questa notte impatterà l'Dimorphos per deviarne il cammino. Il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana LiciaCube sta già rilasciando le prime immagini da 14 milioni di chilometri dalla Terra. La diretta del primo esperimento di difesa planetaria viene trasmessa dalla Nasa, dall'Esa e dall'Asi ed è previsto per l'1,14 ora italiana di martedì 27 settembre. L'idea della missione è quella di testare la capacità a deviare un eventuale pericolo di 'scontro' fra la Terra e un ASTEROIDE Dimorphos, che è grande appena 160 metri di diametro, è un perfetto obiettivo. In questa missione l'Italia ha un ruolo di punta con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'azienda Argotec.