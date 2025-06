Un nuovo attacco missilistico da parte dell’Iran ha colpito la scorsa notte almeno quattro obiettivi in territorio israeliano. Secondo quanto riferito dai media locali, tra le zone interessate figurano Tel Aviv, Ramat Gan, Holon e la città di Be’er Sheva, dove un missile ha danneggiato gravemente il Soroka Medical Center, principale ospedale del sud del Paese.

Il centro medico, che serve circa un milione di persone e dispone di oltre mille posti letto, ha riportato “danni estesi” in diverse aree, con numerosi feriti tra personale e presenti. La direzione ha invitato la popolazione a non recarsi nella struttura.

A Holon una persona risulta gravemente ferita, mentre almeno venti persone sarebbero state soccorse con ferite lievi in diverse aree colpite.

Le sirene d’allarme hanno suonato per tutta la notte in varie regioni del Paese, da Gerusalemme al nord e fino al sud, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Il sistema di difesa antimissile è stato attivato in numerosi settori.

Intanto, la televisione di Stato iraniana ha accusato Israele di aver colpito il reattore ad acqua pesante di Arak. Secondo la stessa fonte, l’impianto era già stato evacuato prima dell’attacco e non ci sarebbero rischi di contaminazione radioattiva. L’IDF aveva preannunciato il raid su X, invitando la popolazione iraniana ad abbandonare l’area.

La nuova escalation alimenta i timori di un allargamento del conflitto, con un bilancio di danni civili in crescita e un sistema sanitario sotto pressione.