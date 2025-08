Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, la guerra tra Russia e Ucraina ha registrato un nuovo picco di tensione. Raid aerei, lanci di droni e missili ipersonici Kinzhal hanno colpito diversi centri abitati. A Kiev e Odessa sono risuonate forti esplosioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilanciato l’appello a un incontro con Mosca a Istanbul, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump lancia un ultimatum al Cremlino: «Se non ci sarà un cessate il fuoco, imporremo nuove sanzioni».

Secondo allarme aereo in poche ore

Le autorità ucraine hanno registrato il decollo di un MiG-31K russo, in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal. Un primo allarme è scattato intorno alle 21, seguito da un secondo a distanza di circa un’ora. I missili hanno colpito la regione occidentale di Khmelnytskyi, come confermato dal governatore Serhiy Tyurin: «Non si registrano vittime né feriti, ma i danni sono ingenti».

Attacchi e contromisure

Durante la notte, l’esercito russo ha lanciato raid con droni kamikaze su Odessa e Kiev. Le autorità hanno invitato i cittadini a rifugiarsi nei bunker. Intanto Mosca ha riferito di aver abbattuto 61 droni ucraini, diretti contro infrastrutture strategiche nella regione di Volgograd. Un incendio ha colpito una stazione ferroviaria, senza causare feriti.

Sempre secondo il Ministero della Difesa russo, tra le 21 e le 23 ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno neutralizzato 11 droni in varie aree: Crimea, Mar Nero, Kursk, Bryansk e Oryol.

Civili uccisi a Zaporizhzhia

Almeno tre civili sono stati uccisi nella comunità di Stepnohirsk, nella regione di Zaporizhzhia, in seguito a bombardamenti russi. Le vittime sono due uomini di 40 e 50 anni e una donna di 58. Case private risultano distrutte.

Trump: «Sanzioni se non c’è accordo»

Dal fronte diplomatico, l’ex presidente americano Donald Trump, in corsa per le elezioni 2024, ha minacciato «sanzioni molto severe» alla Russia se non si raggiungerà presto un accordo per il cessate il fuoco. Ha annunciato che l’inviato speciale Steve Witkoff sarà a Mosca nei prossimi giorni: «Penso viaggerà mercoledì o giovedì», ha dichiarato.