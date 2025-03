Washington sotto shock dopo la rivelazione da parte di Jeffrey Goldberg, direttore del The Atlantic, di essere stato inserito per errore in una chat riservata su Signal, dove membri di spicco dell’Amministrazione Trump discutevano dei piani di bombardamento contro i ribelli Houthi in Yemen.

Tra i partecipanti alla chat c'erano anche il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, con quest'ultimo che avrebbe accidentalmente aggiunto Goldberg alla conversazione. «L'amministrazione Trump mi ha inviato per sbaglio un messaggio con i suoi piani di guerra», ha scritto Goldberg, raccontando come, inizialmente incredulo, abbia visto confermata la realtà dei piani militari quando «le bombe hanno cominciato a cadere». Le immagini della chat hanno fatto rapidamente il giro del web, suscitando forti polemiche.

Immediata è arrivata la reazione di esponenti dell’opposizione, tra cui Ruben Gallego, deputato democratico dell’Arizona, che ha parlato di «dilettantismo» da parte dell'amministrazione Trump. Il Segretario alla Difesa Hegseth ha reagito accusando Goldberg di essere "ingannevole" e di non aver compreso la gravità della situazione. Tuttavia, Hegseth non ha chiarito i dettagli sull'uso di Signal per discutere dell’operazione sensibile né ha spiegato come Goldberg sia finito nella chat.

Nel corso della conversazione, Vance ha espresso il suo disappunto sulla necessità di intervenire in Yemen per proteggere le rotte marittime e criticato la potenziale risposta europea agli attacchi, definendo il sostegno all'Europa come «patetico». Trump, dal canto suo, ha minimizzato l'incidente, dichiarando che nella chat non c'erano informazioni classificate e che l'attacco in Yemen «è stato completamente riuscito».

La Casa Bianca, invece, ha sottolineato che non sono stati discussi «piani di guerra» né sono stati inviati materiali segreti. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha aggiunto che sono in corso indagini per capire come Goldberg sia stato incluso erroneamente nella chat.

Intanto, il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Mike Waltz, potrebbe trovarsi a dover affrontare delle conseguenze per questo errore, con alcuni membri dell'amministrazione che suggeriscono una sua dimissione per evitare di compromettere la posizione di Trump.