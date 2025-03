La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 1.125. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Casa Bianca sta cercando di concludere un accordo di cessate il fuoco tra Ucraina e Russia prima del 20 aprile, data che coincide con la Pasqua per entrambe le chiese, quella cattolica e quella ortodossa. "Solo io posso fermare questa guerra", afferma il presidente Donald Trump, mentre le dichiarazioni dell'inviato Witkoff suscitano polemiche, con l'affermazione che il presidente russo Putin "non è una persona cattiva", anzi "è molto astuto". Nel frattempo, domenica si sono svolti i colloqui tra le delegazioni statunitensi e ucraine a Riad, definiti "produttivi" dal presidente Zelensky, mentre oggi sono previsti i negoziati tra gli Stati Uniti e la Russia.

Nel frattempo, a Odessa, tre agenti della polizia ucraina sono rimasti feriti a causa di un'esplosione all'interno della stazione di polizia. Secondo quanto riportato da Rbc-Ucraina, l'esplosione è stata provocata da una donna che, entrando nell'edificio con un pacco, probabilmente contenente esplosivi, ha causato la deflagrazione. La donna è morta nell'incidente, mentre il Servizio di Sicurezza Ucraino (Ssu) ha classificato l'evento come un attentato terroristico.