Donald Trump ha deciso di assegnare i ruoli principali del suo governo ai sostenitori più leali durante la sua campagna elettorale. Tra i nomi più noti, troviamo Robert F. Kennedy Jr. alla guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, il senatore Marco Rubio come Segretario di Stato, l’ex deputata democratica Tulsi Gabbard alla direzione dell’Intelligence Nazionale, Pam Bondi alla Giustizia e Pete Hegseth come Segretario alla Difesa. Inoltre, Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, guiderà il Dipartimento per l’Efficienza Governativa insieme al miliardario Vivek Ramaswamy. Questi saranno i nomi che faranno parte del mandato affidato dagli americani al 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Segretario di Stato: Marco Rubio

Marco Rubio, 53 anni, conosciuto per il suo approccio deciso verso Cina, Iran e Cuba, è stato membro delle commissioni Intelligence ed Esteri al Senato. Trump lo ha definito “un guerriero senza paura”, elogiando la sua determinazione a difendere la nazione e i suoi alleati. Il rapporto tra i due si è rafforzato durante il primo mandato presidenziale di Trump.

Segretaria alla Giustizia: Pam Bondi

Pam Bondi, ex procuratrice generale della Florida, è una delle alleate più fedeli di Trump, avendolo difeso durante il primo impeachment nel 2020. Trump l’ha scelta per riformare il Dipartimento di Giustizia, definendola capace di ripristinare equità in un’istituzione che ritiene politicizzata.

Segretario alla Difesa: Pete Hegseth

Hegseth, presentatore di Fox News, ha un passato nella Guardia Nazionale e ha servito in Iraq e Afghanistan. Nonostante la mancanza di esperienza in sicurezza nazionale, Trump ha lodato il suo impegno per le forze armate e la sua critica alle politiche "woke" nella leadership militare.

Salute e Servizi Umani: Robert F. Kennedy Jr.

Figlio di Robert Kennedy e nipote di JFK, Robert F. Kennedy Jr. è noto per le sue posizioni controverse sui vaccini. Trump lo ha scelto per guidare il Dipartimento della Salute, nonostante le preoccupazioni di molti per le sue teorie scientificamente infondate.

Sicurezza Interna: Kristi Noem

La governatrice del South Dakota, Kristi Noem, ha attirato l’attenzione per la gestione della pandemia senza restrizioni rigide. Durante la sua carriera, ha affrontato polemiche, ma Trump la ritiene una leader efficace.

Segretario agli Interni: Doug Burgum

Governatore del North Dakota e figura di spicco nel settore energetico, Burgum si concentrerà sullo sviluppo delle risorse naturali del Paese.

Segretaria all’Istruzione: Linda McMahon

Ex CEO della World Wrestling Federation, McMahon ha guidato la Small Business Administration sotto Trump e ora si occuperà di riformare il sistema educativo.

Energia: Chris Wright

Pioniere del fracking, Wright è stato scelto per rilanciare il settore dei combustibili fossili, in linea con le politiche di Trump.

Trasporti: Sean Duffy

Ex deputato e presentatore televisivo, Duffy ha ricevuto il compito di rinnovare infrastrutture chiave come strade, ponti e aeroporti.

Affari dei Veterani: Doug Collins

Collins, noto per il supporto ai veterani e il suo servizio nelle forze armate, lavorerà per migliorare l’assistenza ai militari in servizio e ai veterani.

Efficienza Governativa: Elon Musk e Vivek Ramaswamy

Musk e Ramaswamy guideranno il nuovo Dipartimento per l’Efficienza Governativa, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e tagliare miliardi di dollari in spese superflue.

Intelligence Nazionale: Tulsi Gabbard

Ex deputata democratica, Gabbard ha sostenuto Trump durante la campagna e ora supervisionerà le attività di intelligence.

Direzione FBI: Kash Patel

Fedelissimo di Trump, Patel lavorerà per combattere la corruzione interna e garantire la sicurezza nazionale.

Altri incarichi chiave

Tra le altre nomine, spiccano John Ratcliffe alla CIA, Lee Zeldin all’Agenzia per la Protezione Ambientale, Andrew Ferguson alla Federal Trade Commission e Billy Long all’Internal Revenue Service. Trump ha inoltre scelto Mehmet Oz, noto come Dr. Oz, per guidare il sistema Medicare e Medicaid, e Dave Weldon per il CDC.

Diplomazia e Sicurezza

Elise Stefanik rappresenterà gli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, mentre Keith Kellogg si occuperà dei rapporti con Ucraina e Russia. Massad Boulos e Steven Witkoff si concentreranno sul Medio Oriente.

Staff della Casa Bianca

Tra i consiglieri di fiducia di Trump figurano Susie Wiles come capo dello staff e Stephen Miller come vice capo di gabinetto per le politiche e la sicurezza interna.